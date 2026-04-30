Si l’émir du Qatar rêve de Lamine Yamal au PSG, une alternative crédible a été identifiée sur le marché des transferts.

Le PSG veut frapper très fort cet été. Alors que le nom de Lamine Yamal fait fantasmer toute l’Europe et qu’Ousmane Dembélé pourrait partir, Luis Campos travaillerait sur une autre cible jugée encore plus accessible… et surtout parfaitement compatible avec le projet parisien. Selon Fichajes, le club de la capitale aurait tenté un énorme coup pour Michael Olise avec une offre proche des 200 millions d’euros transmise au Bayern Munich.

Le Bayern a fermé la porte

Une offensive totalement folle qui montre à quel point le PSG considère désormais l’international français comme l’une des futures superstars du football mondial. Auteur d’une saison exceptionnelle, Olise a littéralement explosé sous les couleurs bavaroises. Percutant, créatif, décisif et capable de faire basculer un match à lui seul, l’ancien joueur de Crystal Palace impressionne toute l’Europe depuis plusieurs mois.

Au sein de la direction du PSG, son profil plaît énormément. Luis Enrique apprécierait notamment sa polyvalence offensive, sa capacité à éliminer dans les petits espaces et sa maturité malgré son jeune âge. Le PSG voulait faire de lui le nouveau visage de son attaque pour les prochaines années.

Mais du côté du Bayern Munich, la réponse a été immédiate et extrêmement claire : Michael Olise est intouchable. Le club allemand aurait refusé d’ouvrir la moindre discussion malgré l’énorme proposition parisienne. Un choix fort qui confirme l’importance prise par le Français dans le projet bavarois. En interne, les dirigeants du Bayern considèrent même qu’Olise représente l’un des piliers du futur du club.

200 M€ ne suffiront pas pour Olise

Sa progression fulgurante et son impact immédiat en Bundesliga ont totalement convaincu les décideurs allemands. Pour eux, aucune somme d’argent ne compense ce que peut apporter le joueur sur plusieurs saisons. Cette position complique sérieusement les plans du PSG, qui cherchait un nouveau leader offensif capable d’incarner le projet qatari après plusieurs déceptions sur le marché ces dernières années.

Le dossier révèle surtout une chose : Paris est prêt à réaliser des investissements colossaux pour attirer un joueur capable de changer le visage de l’équipe. Et dans l’esprit des dirigeants qataris, Michael Olise semble aujourd’hui représenter une priorité absolue. Reste désormais à savoir si le PSG reviendra à la charge dans les prochains mois… ou si le Bayern Munich parviendra définitivement à verrouiller son phénomène français.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League