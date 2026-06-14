RC Lens : le PSG réserve déjà une belle surprise à Dino Toppmöller

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Pas encore officialisé sur le banc du RC Lens, Dino Toppmöller s’apprête déjà vivre un rendez-vous très particulier… avec l’appui du PSG.

Le RC Lens n’a pas encore officialisé l’arrivée de Dino Toppmöller que l’entraîneur allemand se retrouve déjà au cœur d’une histoire particulièrement intéressante avec le PSG. Annoncé avec insistance pour succéder à Pierre Sage sur le banc lensois, l’ancien coach de l’Eintracht Francfort devrait rapidement entrer dans le vif du sujet. Et le calendrier lui réserve un premier rendez-vous chargé de symboles : le Trophée des Champions face au PSG, programmé le 16 août prochain au stade Bollaert-Delelis.

Au-delà de l’affiche entre le vainqueur du championnat et le lauréat de la Coupe de France, cette rencontre pourrait surtout offrir à Toppmöller des retrouvailles très particulières avec Willian Pacho.

Toppmöller va retrouver l’un de ses anciens protégés

Avant de rejoindre Paris à l’été 2024, Willian Pacho s’était imposé comme l’une des révélations de Bundesliga sous les couleurs de l’Eintracht Francfort. Le défenseur équatorien avait alors explosé sous les ordres de Dino Toppmöller, qui en avait rapidement fait un élément incontournable de son système.

Le technicien allemand n’a jamais caché l’admiration qu’il portait à son ancien joueur. En 2024, il décrivait même Pacho comme l’un des meilleurs défenseurs qu’il ait entraînés dans les situations de un contre un et dans la défense de surface.

Deux ans plus tard, les trajectoires des deux hommes pourraient donc se recroiser dans un contexte totalement différent. L’un porterait les ambitions du RC Lens, l’autre celles d’un PSG devenu l’une des références du football européen.

Un premier choc pour lancer l’ère Toppmöller

Pour les supporters lensois, ce potentiel duel face au PSG représenterait déjà un premier test grandeur nature pour leur futur entraîneur. Ancien adjoint de Julian Nagelsmann au Bayern Munich puis entraîneur principal à Francfort, Toppmöller arrive avec une réputation de technicien moderne et offensif.

Affronter dès son premier match officiel une équipe parisienne emmenée notamment par Willian Pacho donnerait forcément une saveur particulière à ses débuts. D’autant que le Trophée des Champions se disputera dans une ambiance qui s’annonce bouillante à Bollaert.

À Lens, l’ère Toppmöller n’a pas encore officiellement commencé. Pourtant, grâce au PSG et à Willian Pacho, un grand moment semble déjà se profiler à l’horizon… avec un trophée à la clé.