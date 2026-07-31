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FRANCE

OM : gros coup dur pour un défenseur, blessé pour plusieurs semaines

Par William Tertrin - 31 Juil 2026, 22:21

Touché lors d’une séance à Tignes avec le groupe de Pro 2 de l’OM, la jeune recrue Sacha Lung devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

La préparation estivale de l’OM est marquée par une nouvelle inquiétude concernant l’une de ses jeunes recrues. D’après les informations de Sarah Nicolas, journaliste chez La Voix Du Vestiaire, le défenseur Sacha Lung aurait contracté une blessure musculaire lors d’une séance organisée à Tignes avec la Pro 2 de l’OM.

Le joueur souffrirait d’une lésion au quadriceps, une blessure qui devrait le contraindre à observer une période d’indisponibilité estimée entre quatre et six semaines. Cette durée reste toutefois à confirmer par le club phocéen après les examens médicaux définitifs.

Pour rappel, Sacha Lung est arrivé à l’Olympique de Marseille en juin dernier, et est l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Formé au RC Strasbourg, le Français de 18 ans a choisi de rejoindre l’OM pour y signer son premier contrat professionnel jusqu’en 2029, malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens.

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