Pour son premier match de la saison en Ligue 2, l’ASSE se déplacera à Sochaux sur une pelouse sans doute en mauvais état.

Le premier rendez-vous de la saison approche pour l’ASSE. Le samedi 8 août à 20h45, les hommes d’Ian Cathro se déplaceront à Sochaux pour lancer leur campagne de Ligue 2.

« Si on n’arrose pas, il devient un bac à sable »

Sur le papier, les Verts feront figure de mastodonte face au promu sochalien. Mais les conditions de jeu pourraient compliquer la tâche des Stéphanois. La pelouse du stade Bonal souffrirait actuellement des fortes chaleurs et des restrictions d’eau qui touchent la région. Président du FC Sochaux, Clément Calvez a évoqué l’état du terrain.

« Les terrains souffrent un peu partout dans la région à cause de la chaleur. Il y a des restrictions d’eau, on se doit de les respecter, a-t-il analysé dans les colonnes de L’Est Républicain : On a des dérogations pour le stade Bonal, car il y a eu de grosses opérations de maintenance sur le terrain. Si on n’arrose pas, il devient un bac à sable… » Malgré ces mesures, la chaleur continue de ralentir la repousse de l’herbe : « La chaleur fait que l’herbe a du mal à repousser et Bonal, aujourd’hui, n’est pas très dense… »

Un premier piège pour Cathro ?

Le président du club sochalien s’est néanmoins montré rassurant concernant la tenue des prochaines rencontres : « Il sera malgré tout praticable le 1er août et le 8 août. » La pelouse devrait donc être utilisable pour l’ouverture de la saison, mais son état pourrait rester loin des standards habituels du stade Bonal. Pour l’ASSE, ce contexte pourrait représenter un premier obstacle supplémentaire. Une rencontre disputée sur un terrain peu dense et potentiellement sec pourrait rendre les transmissions plus difficiles et favoriser un match engagé, avec davantage de duels et de secondes balles.

Ian Cathro devra donc préparer ses joueurs à un début de saison potentiellement compliqué. Face à un promu porté par son public, l’ASSE devra éviter de tomber dans le piège d’un match fermé et haché. Les Verts auront l’ambition de démarrer leur saison par un résultat positif, mais la qualité de la pelouse pourrait ajouter une inconnue importante à cette première journée. Le stade Bonal sera bien praticable. Reste désormais à savoir dans quel état précis les Stéphanois retrouveront le terrain au moment du coup d’envoi.