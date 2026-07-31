PSG : Digne s’offre une mise au point piquante avant même son officialisation

Tout proche d’un retour au PSG, Lucas Digne a publiquement démenti une information concernant son futur lieu de résidence.

Lucas Digne n’a pas laissé passer. Alors qu’un compte sur X affirmait que le latéral gauche ne souhaitait pas s’installer à Paris avec sa famille et comptait rester dans sa maison de Birmingham, l’international français a directement répondu sur X.

« J’aime trop mes enfants et ma famille pour être loin d’eux et je n’habite pas à Birmingham », a répliqué le joueur de 33 ans, accompagnant son message de plusieurs émojis amusés. Une mise au point claire face à une information rapidement devenue virale.

Un retour au PSG en bonne voie

Cette sortie intervient alors que le retour de Lucas Digne au PSG est annoncé en très bonne voie. En effet, le défenseur d’Aston Villa a trouvé un accord pour retrouver son ancien club, qui va lever sa clause libératoire estimée à environ 10 millions d’euros.

Passé par la capitale entre 2013 et 2016, le natif de Meaux connaît parfaitement la maison parisienne. Après Lille, le PSG, l’AS Rome, le FC Barcelone, Everton et Aston Villa, il pourrait ainsi revenir en Ligue 1 avec une solide expérience européenne.

En attendant une officialisation, Lucas Digne a donc surtout tenu à couper court aux spéculations sur sa vie privée. Son message ne laisse aucune place au doute : il n’est pas question pour lui de vivre loin de ses enfants et de sa famille.