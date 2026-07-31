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FRANCE

Stade Rennais Mercato : un départ a été bouclé contre toute attente !

Par William Tertrin - 31 Juil 2026, 18:00

Apparu à huit reprises en Ligue 1 la saison dernière, Nordan Mukiele s’apprête à quitter temporairement le Stade Rennais, contre toute attente.

C’est un petit retournement de situation concernant un dossier voué à l’échec. En effet, selon les informations de L’Équipe, le Stade Rennais et Montpellier ont trouvé un accord ces dernières heures pour Nordan Mukiele. L’opération doit prendre la forme d’un prêt sec d’une saison. L’opération était pourtant censée avoir capoté, faut d’accord.

Sous contrat avec le SRFC jusqu’en juin 2028, l’ailier français figurait parmi les priorités estivales de Zoumana Camara. Le MHSC souhaitait renforcer son secteur offensif avec un élément prometteur, déjà lancé dans le grand bain de la Ligue 1.

Du temps de jeu pour franchir un cap

Né à Montreuil, Mukiele a disputé huit rencontres dans l’élite la saison dernière, inscrivant un but. Son départ à Montpellier doit désormais lui permettre d’enchaîner les minutes et d’étirer sa progression en Ligue 2.

Sa cote a d’ailleurs grimpé au fil des derniers mois. Estimée à 200 000 euros en octobre 2025 par Transfermarkt, sa valeur marchande a atteint un million d’euros au printemps 2026, son plus haut niveau à ce jour.

Pour Mukiele, l’objectif est différent : s’aguerrir durant une saison avant de revenir à Rennes, où son contrat court encore pendant deux ans.

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