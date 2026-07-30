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OM, Stade Rennais Mercato : un signal déguisé de Terrier envoyé à Marseille, les supporters en folie ! 

Par Bastien Aubert - 30 Juil 2026, 09:00
Martin Terrier sous le maillot du Bayer Leverkusen
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que son nom circule avec insistance du côté de l’OM et du Stade Rennais, Martin Terrier (29 ans) a semé le doute sur les réseaux sociaux avec une publication qui n’est pas passée inaperçue.

Martin Terrier est énigmatique. Hier soir, l’attaquant du Bayer Leverkusen a partagé un extrait de « Mystère et suspense », titre emblématique du groupe marseillais Fonky Family. Un simple choix musical ou un message caché ? Pour certains supporters de l’OM, le clin d’œil ne laisse guère de place au hasard : « Le dernier post de Martin Terrier sur du Fonky Family, “Mystère et suspense”… Un signe ? »

Les supporters de l’OM s’emballent pour Terrier 

Sur les réseaux sociaux, les réactions n’ont pas tardé. De nombreux supporters de l’OM ont interprété cette publication comme un possible appel du pied à Marseille. Le contexte alimente forcément les spéculations. Martin Terrier serait intéressé par un retour en France après une période compliquée au Bayer Leverkusen, tandis que son nom aurait été évoqué dans les discussions du mercato marseillais. Bruno Genesio, qui a entraîné Terrier au Stade Rennais entre 2021 et 2023, connaît parfaitement le profil de son ancien joueur et apprécierait toujours ses qualités.

Un clin d’œil qui fait parler au mercato

Pour autant, aucun élément ne permet d’affirmer que cette publication est directement liée à l’OM. Le choix d’un morceau de la Fonky Family peut simplement relever d’une préférence musicale. Mais dans un mercato où le moindre détail est scruté, ce « mystère et suspense » a suffi à enflammer les supporters marseillais. Reste désormais à savoir si ce clin d’œil restera une simple coïncidence ou s’il annonce réellement une future arrivée de Martin Terrier sur la Canebière.

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