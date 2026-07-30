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FRANCE

RC Lens Mercato : rebondissement de dernière minute pour Sangaré !

Par Bastien Aubert - 30 Juil 2026, 08:40
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Proche de s’engager à Brentford mardi soir, Mamadou Sangaré (RC Lens, 24 ans) pourrait finalement signer du côté de Crystal Palace. 

Le transfert de Mamadou Sangaré n’est peut-être pas aussi bouclé qu’il en avait l’air au RC Lens. Mardi soir, un accord de principe aurait été trouvé entre les Sang et Or et Brentford autour d’une opération estimée à 48 M€, avec des bonus et un pourcentage sur une future revente.

Un transfert trop coûteux pour Palace ?

Mais un autre club anglais reste attentif à la situation : Crystal Palace. Selon The Mirror, les Eagles ont envisagé de passer à l’offensive pour Mamadou Sangaré au cours des dernières 48 heures : « Palace a envisagé une offensive pas plus tard que ces dernières 48 heures pour Mamadou Sangaré, membre de l’équipe-type de Ligue 1 la saison dernière, mais un investissement aussi conséquent restreindrait leur capacité de dépense pour d’autres postes. »

Le principal obstacle serait financier. Avec un prix proche des 48 M€, l’arrivée de Sangaré représenterait un investissement considérable pour Crystal Palace. Une telle dépense pourrait réduire fortement la marge de manœuvre du club londonien pour renforcer d’autres secteurs de jeu. Les dirigeants anglais doivent donc encore déterminer s’ils souhaitent concentrer une grande partie de leur budget sur le milieu lensois.

Brentford garde une longueur d’avance

À ce stade, Brentford semble toujours disposer d’une avance importante dans ce dossier. Le club aurait déjà trouvé un terrain d’entente avec le RC Lens et pourrait accueillir Mamadou Sangaré dans les prochaines heures afin de finaliser l’opération. 

Mais tant que le transfert n’est pas officiellement signé, Crystal Palace conserve la possibilité de revenir avec une offre capable de faire basculer les négociations. Le RC Lens reste donc attentif. La vente de Sangaré pourrait devenir la plus importante de l’histoire du club, devant celle de Loïs Openda, mais le feuilleton est peut-être loin d’avoir livré son dernier rebondissement.

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