RC Lens : Toppmöller totalement sous le charme d’un jeune Sang et Or !

Qualifié pour la finale de la Como Cup, le RC Lens peut également se satisfaire de l’éclosion d’Andrija Bulatovic. À seulement 19 ans, le milieu monténégrin a déjà séduit Dino Toppmöller par ses qualités, mais surtout par son état d’esprit irréprochable.

Bulatovic marque des points avec le RC Lens

La préparation estivale du RC Lens permet à Dino Toppmöller de découvrir plus précisément les qualités de son nouvel effectif. Parmi les joueurs qui attirent particulièrement l’attention du technicien allemand figure Andrija Bulatovic.

Le milieu de terrain de 19 ans profite de la Como Cup pour gagner du temps de jeu et démontrer qu’il peut représenter une solution intéressante cette saison.

Après la qualification du Racing pour la finale de la compétition, Toppmöller n’a pas caché sa satisfaction concernant les premiers pas de l’international monténégrin.

Toppmöller encense sa mentalité

Plus encore que ses qualités footballistiques, c’est l’attitude de Bulatovic qui impressionne son entraîneur. Le jeune joueur affiche une grande envie d’apprendre et se montre particulièrement réceptif aux consignes du staff.

« J’adore les joueurs comme lui. Il est très à l’écoute, il veut tout savoir. Avec cette mentalité, c’est exceptionnel ! », s’est enthousiasmé Dino Toppmöller.

Un hommage appuyé qui confirme que le Monténégrin est en train de marquer de précieux points pendant la préparation.

Une place à prendre dans le milieu lensois

La concurrence reste importante au milieu de terrain, mais Andrija Bulatovic semble posséder les qualités mentales nécessaires pour bousculer la hiérarchie.

Sa jeunesse lui laisse encore une belle marge de progression. Son envie de comprendre les attentes de son entraîneur et de progresser quotidiennement pourrait néanmoins accélérer son intégration au sein de l’effectif professionnel.

À seulement 19 ans, le milieu n’est peut-être pas encore destiné à s’imposer immédiatement comme un titulaire indiscutable. Mais il pourrait rapidement devenir une option régulière dans la rotation de Toppmöller.

La nouvelle pépite des Sang et Or ?

Le RC Lens a pris l’habitude de miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel avant de les accompagner vers le plus haut niveau. Andrija Bulatovic pourrait parfaitement s’inscrire dans cette stratégie.

Les compliments de Dino Toppmöller ne garantissent pas encore une place dans le onze de départ, mais ils montrent que le jeune Monténégrin a déjà gagné la confiance de son entraîneur.