PSG Mercato : le dossier du futur attaquant bouleversé par une terrible nouvelle

Suivi par le PSG pour renforcer son secteur offensif, Eli Junior Kroupi va devoir observer une longue période d’arrêt après une opération au cinquième métatarse.

Le PSG devra peut-être patienter dans le dossier Eli Junior Kroupi. Alors que le jeune attaquant français était récemment cité parmi les pistes étudiées par le club de la capitale lors du mercato, une blessure vient freiner sa progression. D’après les informations rapportées par Fabrice Hawkins, le joueur a subi une opération du cinquième métatarse et devrait être éloigné des terrains pendant environ trois mois.

Une mauvaise nouvelle pour l’ancien joueur du FC Lorient, qui sortait d’une saison particulièrement remarquée. Arrivé à Bournemouth après son passage chez les Merlus, Kroupi s’est rapidement imposé comme l’un des jeunes talents offensifs les plus suivis d’Europe. Ses performances en Premier League ont attiré l’attention de plusieurs grandes formations, dont le PSG.

Le PSG garde un œil sur un profil très apprécié

À Paris, le nom d’Eli Junior Kroupi avait émergé dans le cadre de la recherche de renforts offensifs. Le club apprécie notamment son profil : un attaquant français à fort potentiel, capable d’évoluer dans plusieurs positions offensives et correspondant à la politique de recrutement tournée vers les jeunes talents à forte marge de progression.

Le joueur de Bournemouth possède également un parcours qui attire forcément l’attention du PSG. Formé au FC Lorient, il avait explosé en Ligue 2 avant de rejoindre le club anglais. Son transfert avait confirmé la capacité de Bournemouth à miser sur de jeunes talents français prometteurs.

Une blessure qui peut changer le mercato

Cette opération du cinquième métatarse arrive à un moment important pour Kroupi. Alors que son nom circulait dans les grandes écuries européennes, cette indisponibilité pourrait ralentir d’éventuelles négociations ou pousser les clubs intéressés à réévaluer leur stratégie.

Pour le PSG, cette situation représente un élément supplémentaire à prendre en compte. Paris devra juger la capacité du joueur à retrouver rapidement son meilleur niveau avant d’éventuellement accélérer sur ce dossier. La concurrence reste forte puisque plusieurs clubs européens suivent également l’évolution de l’attaquant français.

Kroupi, une piste toujours surveillée par Paris ?

Malgré ce coup d’arrêt, Eli Junior Kroupi conserve une cote importante sur le marché. Son âge, son potentiel et ses performances récentes expliquent pourquoi son profil continue d’être associé aux plus grands clubs.

Le PSG pourrait donc continuer à suivre attentivement sa situation dans les prochains mois. Si son retour se déroule comme prévu, le dossier Kroupi pourrait redevenir l’un des feuilletons offensifs du prochain mercato parisien.