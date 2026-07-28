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FRANCE

PSG, Real Madrid Mercato : incroyable coup de théâtre pour Diomandé à Paris ?

Par Fabien Chorlet - 28 Juil 2026, 15:00
Yan Diomandé sous le maillot du RB Leipzig

Alors que Yan Diomandé (RB Leipzig) semblait promis au Real Madrid, le PSG n’aurait peut-être pas encore dit son dernier mot.

Alors que le Paris Saint-Germain a annoncé dans un communiqué transmis à Sky Sport Allemagne sa décision de se retirer du dossier menant à l’ailier gauche du RB Leipzig, Yan Diomandé, un incroyable coup de théâtre pourrait encore intervenir.

Une ultime offensive du PSG pour Diomandé ?

Selon L’Équipe, de nouveaux intermédiaires, proches du PSG, tenteraient d’évaluer la faisabilité d’une ultime offensive parisienne pour Yan Diomandé. Pour rappel, le joueur est tout proche de rejoindre le Real Madrid et dispose déjà d’un accord contractuel avec le club espagnol.

Malgré cette situation, le dossier ne serait donc pas totalement refermé du côté parisien. Si ces nouvelles démarches aboutissaient, le PSG pourrait tenter un dernier coup afin de convaincre le RB Leipzig et le joueur de revoir leurs plans. Une mission qui s’annonce toutefois particulièrement délicate au vu de l’avance prise par le Real Madrid dans ce dossier et de l’accord déjà trouvé avec l’international ivoirien.

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