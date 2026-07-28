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FRANCE

FC Nantes Mercato : accord total et visite médicale programmée pour Abline à Monaco !

Par Fabien Chorlet - 28 Juil 2026, 13:50
Matthis Abline sous le maillot du FC Nantes

Le transfert de l’attaquant du FC Nantes, Matthis Abline, vers l’AS Monaco serait désormais bouclé, avec une visite médicale programmée ce mercredi.

Matthis Abline va bien quitter le FC Nantes pour rejoindre l’AS Monaco. Comme révélé ce lundi par le journaliste italien, Fabrizio Romano, le FCN et l’ASM seraient parvenus à un accord pour le transfert de l’attaquant français pour un montant de 25 millions d’euros, plus des bonus. Une information confirmée ce mardi par Foot Mercato, qui annonce un accord total dans ce dossier.

Abline passera ce mercredi sa visite médicale

De son côté, L’Équipe annonce que Matthis Abline aurait été autorisé ce mardi à se rendre en Principauté pour finaliser son arrivée. L’ancien Rennais devrait passer ce mercredi sa visite médicale, avant de parapher un contrat de cinq ans avec le club du Rocher.

Sauf improbable retournement de situation, son transfert devrait donc être officialisé dans les prochaines heures par les deux clubs. L’attaquant de 23 ans s’apprête ainsi à franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant un club qualifié pour les barrages de la Ligue Europa Conférence et ambitieux sur la scène nationale comme européenne.

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