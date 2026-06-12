OM Mercato : Lorenzi veut tenter un joli coup en Angleterre !

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La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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L’OM continue de scruter le marché à la recherche de belles opportunités pour renforcer son effectif. Alors que le club phocéen doit encore composer avec un contexte financier surveillé, Grégory Lorenzi regarde déjà plusieurs profils capables d’apporter de la fraîcheur, du potentiel et de la valeur à moyen terme.

Selon les informations de Foot Mercato, l’Olympique de Marseille fait partie des clubs intéressés par Mohamadou Kanté, jeune milieu défensif de West Ham. Après la relégation des Hammers en Championship, le joueur de 20 ans attire de nombreuses convoitises en Europe. Et l’OM n’est pas seul sur le dossier, puisque l’AS Monaco est également positionnée.

Une pépite francilienne qui a grandi à West Ham

Mohamadou Kanté fait partie de ces talents issus d’Île-de-France qui continuent de séduire les recruteurs européens. Passé par l’AS Jeunesse Aubervilliers, le milieu défensif avait ensuite rejoint le Paris FC en 2021, où il s’était distingué avec les U19 puis l’équipe réserve.

Ses performances avaient rapidement attiré l’attention de West Ham. En 2024, le club londonien avait décidé de miser sur lui en lui faisant signer un contrat longue durée, convaincu d’avoir entre les mains un joueur à très fort potentiel.

Près de deux ans plus tard, le pari semble déjà intéressant. Kanté a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont 19 avec les professionnels, pour un bilan de 5 buts et 3 passes décisives.

L’OM et Monaco sont sur le coup

D’après Foot Mercato, l’OM et l’AS Monaco suivent de près la situation de Mohamadou Kanté. Les deux clubs français apprécient son profil complet, puissant et encore très perfectible.

La concurrence s’annonce toutefois importante. Toujours selon Foot Mercato, une vingtaine de clubs européens auraient observé ou pris des renseignements sur le joueur cette saison. Des formations allemandes, autrichiennes, écossaises, anglaises et italiennes seraient attentives à son avenir. La Fiorentina ferait notamment partie des clubs séduits par son profil.

Pour l’OM, ce dossier pourrait représenter une belle opportunité de marché, à condition de trouver la bonne formule.

Un profil taillé pour renforcer l’entrejeu marseillais

Mohamadou Kanté possède un profil qui peut forcément plaire à Grégory Lorenzi. À 20 ans, le natif de Paris affiche déjà une vraie présence physique avec son mètre 90, mais aussi un gros volume de jeu et une frappe de balle intéressante.

Principalement droitier, il est également capable d’utiliser ses deux pieds, ce qui en fait un milieu défensif moderne, puissant et utile dans plusieurs phases de jeu. Son passage en Angleterre lui a aussi permis de gagner en intensité et en maturité, deux qualités précieuses pour un club comme l’OM.

Dans un effectif marseillais qui doit être repensé, son profil pourrait apporter de l’impact, de la densité et une marge de progression importante.

West Ham a fixé son prix

Sous contrat jusqu’en 2031, Mohamadou Kanté ne sera pas forcément simple à déloger. West Ham aurait fixé son prix autour de 20 millions d’euros. Une somme élevée pour l’OM, surtout dans un mercato où le club devra probablement avancer avec prudence.

Mais selon Foot Mercato, il n’est pas impossible que le joueur parte pour moins. Un prêt pourrait aussi être une formule étudiée par certains clubs, notamment ceux qui rencontrent des contraintes financières.

C’est peut-être sur ce terrain que l’OM pourrait tenter sa chance. Si Grégory Lorenzi parvient à négocier une formule avantageuse, Marseille pourrait se positionner sur un jeune joueur très courtisé sans forcément prendre un risque financier trop important.

Un dossier à surveiller de près

Pour l’instant, rien n’est bouclé. Mohamadou Kanté dispose d’une belle cote sur le marché et risque d’avoir plusieurs options cet été. Mais l’intérêt de l’OM est réel, et le club phocéen pourrait tenter de profiter de la relégation de West Ham pour ouvrir une brèche.

Entre la concurrence de Monaco, l’intérêt de plusieurs clubs européens et les exigences des Hammers, le dossier ne s’annonce pas simple. Mais il correspond à un profil que Marseille peut rechercher : jeune, puissant, perfectible et capable de prendre de la valeur.

Grégory Lorenzi tient peut-être là une belle idée mercato. Reste désormais à savoir si l’OM pourra transformer cet intérêt en véritable offensive.