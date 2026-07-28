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ASSE : Cathro a relâché la bride avec son vestiaire, Duffus en met plein la vue ! 

Par Bastien Aubert - 28 Juil 2026, 06:00
Joshua Duffus (ASSE)

D’ordinaire rigoureux et très professionnel à l’entraînement, Ian Cathro profite du stage de l’ASSE à Divonne-les-Bains pour relâcher la bride avec ses joueurs.

Ian Cathro a décidé d’accorder un peu de répit à ses joueurs. En stage à Divonne-les-Bains, l’entraîneur de l’ASSE reste fidèle à son image de technicien exigeant et rigoureux mais il sait aussi que la réussite d’un groupe passe par une bonne ambiance au sein du vestiaire.

Les Verts profitent d’un moment de détente en stage

Sur les images diffusées par l’ASSE, on découvre les joueurs stéphanois dans une atmosphère beaucoup plus légère. Les membres du groupe ont profité d’une séance en piscine, entre longueurs, sourires et moments de complicité. 

Joshua Duffus (21 ans) s’est notamment illustré en étant l’un des joueurs les plus actifs lors de ce moment de détente en faisant notamment rire les supporters avec ses longueurs de bassin. Une séquence qui montre un groupe qui semble progressivement prendre ses marques sous les ordres de Ian Cathro.

L’ambiance semble au beau fixe à l’ASSE

Présent aux côtés de son staff, Ian Cathro a pu observer ses joueurs dans un autre contexte que celui des séances tactiques et physiques. Après plusieurs jours de travail intense, cette parenthèse permet de renforcer les liens entre les joueurs. 

Une bonne cohésion sera forcément un élément important pour les Verts, qui retrouveront la Ligue 2 début août avec l’objectif de jouer les premiers rôles. Si Cathro n’a pas changé son approche basée sur l’exigence et l’intensité, il semble également vouloir créer un environnement positif autour de son équipe. Une recette qui pourrait compter dans une saison où l’ASSE devra être solide sur la durée.

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