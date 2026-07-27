Recruté par l’ASSE au mercato estival, Aron Csongvai (25 ans) a dit toue le bien qu’il pensait de sa signature chez les Verts.

Áron Csongvai (25 ans) semble déjà comme un poisson dans l’eau à l’ASSE. Dur au mal, le milieu défensif hongrois n’a pas caché son enthousiasme après sa signature chez les Verts et affiche de grandes ambitions pour la suite.

Csongvai immédiatement conquis par l’ASSE

Recruté pour apporter son expérience et son caractère dans l’entrejeu stéphanois, Áron Csongvai n’a pas hésité longtemps lorsque l’intérêt de l’ASSE s’est présenté. Le nouveau milieu des Verts a expliqué que rejoindre Saint-Étienne représentait une étape importante dans sa carrière. « Il n’y a pas eu beaucoup de questions à se poser quand j’ai entendu que l’AS Saint-Étienne s’intéressait à moi, a-t-il déclaré sur le site officiel du club. Venir ici, c’est une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer pour franchir un palier dans ma carrière et pour élever mon niveau. Rejoindre ce club incroyable avec une grande histoire, c’est une bonne chose pour moi. Je suis très excité à l’idée d’être ici et de démarrer cette aventure. J’ai hâte de faire tout ce qui est en mon possible pour remettre ce club à sa place. »

La montée, priorité absolue pour les Verts

Après une nouvelle saison en Ligue 2, l’objectif est clair pour l’ASSE : retrouver l’élite du football français. Un défi que Csongvai place au-dessus de tout. « Ce sont mes principaux objectifs, obtenir la montée avec l’équipe et réussir à l’ASSE. Évidemment, personnellement, je désire jouer le plus possible », a expliqué le Hongrois. Pour réussir son adaptation, le joueur compte notamment s’appuyer sur ses qualités humaines. Un aspect de son jeu qui pourrait rapidement séduire les supporters stéphanois. « Je vais devoir m’adapter rapidement au reste de l’équipe et créer de bonnes relations avec les autres joueurs. Je crois que vivre au sein d’un groupe est l’une de mes qualités. Aider les autres, créer des connexions avec les joueurs, communiquer sur et en dehors du terrain, c’est des choses que j’apprécie faire. »

À son poste de sentinelle, Áron Csongvai sait parfaitement ce qu’on attend de lui. Le joueur veut être un relais important pour ses partenaires et participer à la construction du jeu stéphanois. « Je joue milieu défensif, parler fait partie de mon travail sur le terrain. Ce poste demande d’avoir le contrôle sur les rencontres et donc sur l’ensemble de l’équipe. Cela doit s’accompagner par de la communication, mes passes et mon style de jeu », a-t-il détaillé. Une mentalité qui correspond parfaitement aux attentes d’Ian Cathro, qui souhaite installer davantage d’intensité et de personnalité dans son équipe.

Un stage déjà capital pour son intégration à l’ASSE

Présent avec le groupe lors du stage de préparation, Csongvai profite de cette période pour découvrir ses nouveaux partenaires et comprendre les exigences du staff. « C’est vraiment bien d’être ici, cela m’aide à découvrir tout le monde dans le groupe et faciliter mon intégration dans l’équipe. J’espère poursuivre dans cette dynamique », a-t-il confié. Le Hongrois a déjà disputé ses premières minutes avec l’ASSE face au Servette Genève et aux Rangers.

Des rencontres qui lui permettent de mieux cerner les attentes de son entraîneur. « Face aux Rangers, nous avons franchi un pas supplémentaire dans ce que nous souhaitons mettre en place pour le futur. Il y a du positif à retirer de ces matchs mais ils ont également montré tout le chemin qu’il reste à parcourir. » Avec son discours ambitieux, son caractère et sa volonté de prendre rapidement des responsabilités, Áron Csongvai pourrait bien devenir l’un des nouveaux chouchous du Chaudron.