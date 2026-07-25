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FRANCE

FC Nantes, ASSE : un ex-Canari et Vert rejoint un candidat à la montée

Par Louis Chrestian - 25 Juil 2026, 09:16
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Libre depuis son départ de Clermont Foot, Abdoul Kader Bamba s’apprête à donner une nouvelle dimension à sa carrière. Passé par le FC Nantes et l’ASSE, l’ailier de 32 ans va découvrir son premier championnat étranger sous les couleurs de Grenade, en deuxième division espagnole.

Après une carrière entièrement disputée en France, Abdoul Kader Bamba va changer d’horizon. Selon les informations de Marc Mechenoua et d’Onze Mondial, l’ancien Nantais doit prochainement s’engager avec Grenade.

Un nouveau défi séduisant pour le joueur, arrivé au terme de son contrat avec Clermont Foot cet été. Désormais libre, Bamba a choisi de rejoindre un club ambitieux, déterminé à retrouver rapidement l’élite du football espagnol.

Un passage éclair mais remarqué à l’ASSE

Formé et révélé au FC Nantes, Abdoul Kader Bamba avait rejoint l’ASSE le 31 janvier 2023 dans le cadre d’un prêt de six mois. À cette époque, les Verts luttaient pour leur maintien en Ligue 2 et recherchaient des renforts capables d’apporter immédiatement de l’expérience et de la percussion.

Sous les ordres de Laurent Batlles, l’ailier s’était rapidement imposé comme une solution précieuse dans le secteur offensif. Capable d’évoluer sur les deux côtés, il avait disputé 14 rencontres de championnat et inscrit quatre buts.

Son explosivité et sa capacité à provoquer avaient participé au redressement spectaculaire de l’ASSE durant la seconde partie de saison. Malgré des performances encourageantes, son aventure stéphanoise n’avait cependant pas dépassé les six mois prévus par son prêt.

Bamba était ensuite retourné au FC Nantes avant de rejoindre définitivement Clermont Foot.

Une dernière saison particulièrement réussie

En Auvergne, Abdoul Kader Bamba a retrouvé de la continuité et un rôle important. La saison dernière, l’ancien Stéphanois a disputé 30 rencontres, pour un total de 2 033 minutes de jeu.

Avec huit buts et quatre passes décisives, il a livré l’un des exercices les plus accomplis de sa carrière. Au-delà de ses statistiques, l’ailier s’est distingué par sa faculté à éliminer ses adversaires et à créer du danger balle au pied. Ses performances lui avaient notamment permis d’être élu joueur du mois de novembre en Ligue 2.

Dans une équipe clermontoise longtemps engagée dans la lutte pour son maintien, Bamba a assumé ses responsabilités et confirmé qu’il pouvait encore faire la différence à ce niveau.

Première aventure à l’étranger

À 32 ans, Abdoul Kader Bamba va désormais sortir de sa zone de confort et découvrir le football espagnol. Attendu à Grenade, il rejoindra un club habitué à la Liga et désireux de retrouver rapidement la première division.

L’ancien Canari évoluera notamment aux côtés du gardien Luca Zidane. Sa vitesse, son expérience et ses qualités de dribble pourraient offrir une nouvelle arme offensive à la formation andalouse.

Après Nantes, Saint-Étienne et Clermont, Bamba s’apprête donc à écrire le premier chapitre étranger de sa carrière. Un challenge excitant avec, en ligne de mire, une possible remontée en Liga.

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