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FRANCE

ASSE Mercato : une offre est tombée pour Nadé, ça bouge pour Annan !

Par Fabien Chorlet - 24 Juil 2026, 08:00
Mickaël Nadé sous le maillot de l'ASSE

Ça bouge dans le sens des départs du côté de l’ASSE pour Mickaël Nadé et Ebenezer Annan.

Six joueurs de l’effectif de l’AS Saint-Étienne ont été écartés par Ian Cathro pour le troisième match de préparation face aux Glasgow Rangers, perdu par les Verts (2-1). Il s’agit de Mickaël Nadé, Ebenezer Annan, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. La raison ? Tous sont susceptibles de quitter le club forézien d’ici la fin du mercato estival.

L’ASSE a une offre pour Nadé, Annan a une touche

Selon Peuple Vert, une offre serait tombée pour l’un d’eux : Mickaël Nadé. Les dirigeants stéphanois auraient en effet reçu une proposition pour le défenseur central français. Le nom du club à l’origine de cette offre n’a toutefois pas été dévoilé. Il ne s’agirait d’ailleurs pas d’une première approche, puisqu’une précédente offre aurait été revue à la hausse. De son côté, Mickaël Nadé aurait, on le rappelle, envie de relever un nouveau challenge.

Ebenezer Annan intéresserait, lui, un club tchèque de manière assez sérieuse, toujours selon le média spécialisé sur l’ASSE. Recruté l’été dernier par le club du Forez en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade contre 2 millions d’euros, le latéral gauche ghanéen a déçu lors de sa première saison chez les Verts et ne semble pas entrer dans les plans d’Ian Cathro.

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