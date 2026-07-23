RC Lens Mercato : le plan B à Obispo déjà trouvé par Leca ?

Pour renforcer sa défense centrale, le RC Lens s’intéresserait toujours à Serge-Philippe Raux-Yao (Rapid Vienne), qui pourrait représenter une alternative à Armando Obispo (PSV Eindhoven).

Pour remplacer Malang Sarr, parti libre du RC Lens cet été et en partance pour NEOM, les dirigeants lensois étaient tout proches de recruter le défenseur central du PSV Eindhoven, Armando Obispo. Mais le transfert de l’international curacien chez les Sang et Or aurait finalement capoté, le RC Lens et le PSV Eindhoven ne parvenant pas à s’entendre sur les derniers détails de l’opération.

Raux-Yao pour oublier Obispo ?

Le plan B à Armando Obispo pourrait se nommer Serge-Philippe Raux-Yao. En avril dernier, Sky Sport Autriche révélait que le défenseur central français du Rapid Vienne figurait sur les tablettes du club artésien. Avec l’échec du dossier Armando Obispo, le vice-champion de France en titre pourrait-il désormais passer à l’action pour recruter l’ancien joueur de Rodez ? Selon Transfermarkt, le RC Lens serait en tout cas toujours intéressé par Serge-Philippe Raux-Yao.

Estimé à 4 millions d’euros, le défenseur de 27 ans évolue dans l’axe gauche de la défense centrale et se distingue par sa solidité dans les duels et sa qualité de relance. Un profil qui correspondrait aux critères recherchés par le RC Lens pour renforcer son arrière-garde.