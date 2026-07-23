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FRANCE

Stade Rennais Mercato : un nouveau départ acté, ça bouge pour Brassier et Embolo !

Par Fabien Chorlet - 23 Juil 2026, 17:05
Lilian Brassier Breel Embolo sous les couleurs du Stade Rennais

Alors que le départ en prêt de Lucas Rosier serait acté, le Stade Rennais pourrait également enregistrer prochainement les départs de Lilian Brassier et Breel Embolo, tous deux courtisés à l’étranger.

Après s’être montré très actif depuis le début du mercato estival avec déjà six recrues enregistrées (Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître, Eliezer Mayenda et Bryan Reynolds), le Stade Rennais se concentrerait désormais sur les départs, même si le recrutement d’un patron en défense centrale resterait toujours une priorité.

Brassier avec Aubameyang à La Corogne ?

Candidat à un départ depuis le début de l’été, Lillian Brassier serait dans le viseur du Deportivo La Corogne, selon Foot Mercato. Promu en Liga cette saison et doté de moyens financiers importants, le club espagnol souhaiterait recruter le défenseur central rennais après avoir déjà attiré Pierre-Emerick Aubameyang en provenance de l’Olympique de Marseille.

Embolo vers un départ ?

Lui aussi en instance de départ cet été, Breel Embolo susciterait l’intérêt de plusieurs clubs. Selon les informations du journaliste anglais Ben Jacobs, l’attaquant suisse serait courtisé en Premier League par Hull City et Ipswich Town, mais aussi en MLS par Atlanta United. Le Stade Rennais pourrait accepter de céder son avant-centre contre un montant estimé à 15 millions d’euros.

Rosier en partance pour Concarneau

Lui aussi devrait quitter le Stade Rennais dans les prochaines heures : Lucas Rosier. Selon les informations du Parisien, le jeune ailier gauche du SRFC se dirigerait vers un prêt avec option d’achat à Concarneau, pensionnaire de Ligue 3.

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