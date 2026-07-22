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FRANCE

Stade Rennais Mercato : Sage lâche une bonne nouvelle inespérée par Haise pour Cresswell ! 

Par Bastien Aubert - 22 Juil 2026, 13:40
Pierre Sage
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Dans les plans du Stade Rennais au mercato estival, Charlie Cresswell (Toulouse, 23 ans) n’est plus la cible principale de Crystal Palace de Pierre Sage pour remplacer Maxence Lacroix.

Le Stade Rennais pourrait recevoir un précieux coup de pouce dans le dossier Charlie Cresswell. Alors que le défenseur de Toulouse figure parmi les priorités de Franck Haise pour renforcer sa défense centrale, Crystal Palace ne semble plus faire de l’Anglais sa priorité numéro un pour remplacer Maxence Lacroix.

Matsima plutôt que Cresswell à Palace 

Le départ de Maxence Lacroix vers Chelsea se précise de plus en plus. Le défenseur français, qui sort d’une Coupe du Monde 2026 avec les Bleus, pourrait quitter les Eagles cet été, obligeant le club londonien à anticiper son remplacement. Désormais entraîné par Pierre Sage, Crystal Palace travaille donc sur plusieurs profils afin de renforcer son axe défensif. Mais selon Foot Mercato, le club anglais aurait activé une autre piste prioritaire : Chrislain Matsima.

Formé à l’AS Monaco, Chrislain Matsima évolue actuellement en Bundesliga sous les couleurs d’Augsbourg. À 24 ans, le défenseur français possède une belle réputation en Allemagne. Malgré une saison perturbée par une blessure au tendon, il a tout de même disputé une vingtaine de rencontres et confirmé son potentiel. Ses performances lui ont permis de devenir un joueur très suivi sur le marché. Sous contrat jusqu’en juin 2030, l’ancien international français U23 est estimé à environ 23 millions d’euros par Transfermarkt. Crystal Palace pourrait donc décider d’investir sur ce profil plutôt que de poursuivre ses discussions autour de Charlie Cresswell.

Une bonne nouvelle pour Cresswell au Stade Rennais ?

Ce changement de stratégie des Eagles représente forcément une opportunité pour le Stade Rennais. Le club breton avait identifié Charlie Cresswell comme une cible importante pour renforcer son secteur défensif, mais devait composer avec la concurrence anglaise. Un retrait de Crystal Palace dans ce dossier offrirait donc davantage de marge aux dirigeants rennais pour avancer. Franck Haise pourrait ainsi récupérer une piste qui semblait compliquée à conclure face à un concurrent disposant de moyens financiers supérieurs.

Malgré cette évolution favorable pour le Stade Rennais, le dossier est encore loin d’être réglé. Le Toulouse FC reste ferme dans ses exigences et ne souhaite pas brader son défenseur. Les Violets réclameraient toujours une somme importante pour laisser partir Charlie Cresswell, alors que Rennes doit également gérer ses propres ventes avant de pouvoir accélérer. Le mercato est donc encore loin d’être terminé, mais le changement de priorité de Crystal Palace pourrait bien être le premier vrai tournant dans ce dossier.

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