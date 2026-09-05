Interrogé sur les bienfaits du mercato, Loïc Désiré a utilisé José Mourinho pour vanter les mérites de sa recrue déjà décriée au Stade Rennais, Eliezer Mayenda.

Le Stade Rennais a animé son mercato avec plusieurs mouvements ambitieux. Parmi eux, l’arrivée d’Eliezer Mayenda a particulièrement marqué les esprits.

Mayenda doit encore digérer son transfert

Pour attirer le jeune attaquant, le club breton a accepté de débourser 22 millions d’euros. Une somme importante qui place forcément le joueur sous les projecteurs. Mais pour le moment, Mayenda peine encore à s’imposer dans le groupe rennais.Son faible temps de jeu commence déjà à susciter des interrogations. Pourtant, Loïc Désiré refuse de tirer la moindre conclusion après les premières semaines.

Le directeur sportif du Stade Rennais estime que Mayenda doit surtout réussir à évacuer la pression liée à son transfert. « Lisez ce qu’a dit Mourinho sur Yan Diomandé la semaine dernière, à une autre échelle… Tout le monde est impatient, mais pour moi il n’y a pas de sujet », a expliqué Loïc Désiré à Ouest-France. Une référence particulièrement intéressante puisque José Mourinho a lui aussi récemment défendu un jeune joueur très attendu au Real Madrid.

Mourinho pris en exemple au Stade Rennais

Loïc Désiré estime ainsi que la situation de Mayenda n’a rien d’alarmant. Comme pour Diomandé au Real Madrid, il faut laisser du temps à un jeune joueur pour s’adapter à son nouvel environnement. « Il faut qu’Eliezer digère tout ça, qu’il enlève ce poids au-dessus de sa tête », poursuit le dirigeant rennais. Le problème serait donc moins sportif que psychologique. Avec un transfert à 22 millions d’euros, Mayenda sait forcément que chacune de ses apparitions sera scrutée. Pour Désiré, cette pression peut justement empêcher le joueur de montrer toutes ses qualités.

Désiré a d’ailleurs rappelé que Mayenda ne s’était pas encore totalement libéré. « Pour l’instant, il ne s’est pas lâché complètement, par rapport à ce que je lui connais et les raisons pour lesquelles on a investi sur lui », a-t-il ajouté. Un message qui en dit long sur les attentes du Stade Rennais. Le club breton ne considère donc pas son investissement comme une erreur et continue de croire au potentiel de son jeune attaquant. Reste désormais à savoir quand Mayenda parviendra à se libérer totalement. Avec un prix de 22 millions d’euros sur les épaules, la pression est forcément importante.