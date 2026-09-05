ASSE, FC Nantes : Metz met la pression avant deux rendez-vous clés

Large vainqueur de Rodez (4-1), le FC Metz s’est replacé dans la course à la montée grâce au triplé de P. M. Fall. Un résultat qui concerne directement l’ASSE, attendue face à Montpellier, tandis que le FC Nantes recevra Nancy lundi.

Metz frappe fort dans la course à la montée

Le FC Metz n’a pas fait dans le détail face à Rodez. Les Grenats se sont imposés 4-1 avec un triplé de P. M. Fall, buteur aux 8e, 42e et 58e minutes. Jessy Deminguet a également trouvé le chemin des filets à la 39e, alors que C. I. Roubiou avait brièvement relancé les Ruthénois.

Avec 58 % de possession et cinq grosses occasions créées, Metz a surtout affiché une efficacité supérieure dans une rencontre où les deux formations ont pourtant tenté 19 tirs. Ce succès permet au club lorrain de grimper à la quatrième place avec neuf points, comme le rapporte le compte rendu de la soirée de Ligue 2.

L’ASSE sous pression avant Montpellier

Accroché par Guingamp (2-2), le Stade de Reims reste troisième avec neuf unités. Annecy occupe la deuxième place avec dix points, tandis que l’ASSE conserve la tête grâce à ses quatre victoires en quatre journées et une différence de buts de +10.

Les Verts devront toutefois répondre ce samedi contre Montpellier, cinquième avec huit points en quatre matchs. Un nouveau succès leur permettrait de reprendre leurs distances sur leurs poursuivants. Face à un concurrent direct invaincu, il va néanmoins falloir se battre pour confirmer ce départ parfait.

Le FC Nantes fragilisé avant Nancy

Le FC Nantes, toujours à la recherche de sa première victoire en championnat, recevra Nancy lundi. Les Lorrains occupent provisoirement la septième place avec sept points et pourraient revenir à hauteur du groupe de tête en cas de succès à la Beaujoire.

La préparation nantaise est également perturbée par la blessure d’Alexis Mirbach. Le gardien numéro 2 poussait pour obtenir sa chance derrière Maxime Dupé, dont les premières prestations ont été compliquées.

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Le FC Nantes perd son gardien numéro 2, Alexis Mirbach, et chercherait désormais un joker en France ou un joueur libre. — @ManuMerceron https://twitter.com/ManuMerceron/status/2096193490493256097

Entre l’ASSE-Montpellier et le FC Nantes-Nancy, cette cinquième journée peut encore modifier sensiblement un classement déjà resserré derrière les Verts.