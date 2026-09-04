Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Lucas Stassin prêté au Séville FC en fin de mercato, Ian Cathro dispose de plusieurs solutions pour le remplacer à la pointe de l’attaque de l’ASSE.

L’ASSE a vécu une fin de mercato particulièrement animée. Dans les dernières heures de la fenêtre estivale, le club stéphanois a vu Lucas Stassin rejoindre le FC Séville en prêt, avant de laisser également partir Djylian N’Guessan, lui aussi prêté, au Stade Brestois. Deux départs qui réduisent les solutions offensives à la disposition d’Ian Cathro.

L’ASSE aurait-elle dû recruter un remplaçant à Lucas Stassin ? — But! ASSE (@ButASSE) September 4, 2026

Paalberg, une solution à l’ASSE mais pas dans l’immédiat

Pour autant, les dirigeants de l’ASSE ont fait le choix de ne pas recruter immédiatement un nouveau numéro 9. Le staff préfère s’appuyer sur les joueurs déjà présents dans l’effectif et laisser une véritable opportunité aux jeunes du club. Parmi les profils susceptibles de profiter de cette situation, Evect fait observer que Marten-Chris Paalberg pourrait notamment avoir une carte à jouer. Arrivé à Saint-Étienne cet hiver, le jeune joueur est toutefois éloigné des terrains depuis février. Son retour se rapproche progressivement, mais Ian Cathro refuse de précipiter les choses.

L’entraîneur des Verts a expliqué que le joueur devait encore être accompagné sur le plan physique avant de retrouver la compétition. « C’est un jeune joueur, on doit faire attention à lui. On doit le gérer physiquement. Sa situation est un peu différente des autres joueurs qui étaient blessés, il est out depuis un long moment mais il va mieux, il intègre des séances d’entraînement avec le groupe, celles qui sont plus légères. Son retour à la compétition va prendre un peu plus de temps, on doit vraiment en prendre soin avant de l’exposer à la compétition », a-t-il précisé en conférence de presse.

Cathro ouvre la porte aux jeunes de l’ASSE

La situation pourrait en revanche permettre à d’autres jeunes joueurs de se montrer plus rapidement. Ian Cathro a clairement annoncé qu’il souhaitait donner des opportunités aux éléments issus de la formation, dans le cadre du projet mis en place par l’ASSE : « Je pense que les jeunes joueurs ici vont avoir des opportunités, quoiqu’il arrive, parce que ça fait partie d’un projet plus large qui est le nôtre. Celui de re-calibrer notre effectif et de l’améliorer. » L’entraîneur écossais estime que chaque joueur doit être capable de saisir sa chance lorsque celle-ci se présente. Et plusieurs profils pourraient justement en profiter dans les prochaines semaines.

Lucas Reynaud fait partie des jeunes susceptibles de se rapprocher du groupe professionnel. Arrivé cet été en provenance de Brest, le joueur avait initialement rejoint l’équipe réserve afin de poursuivre sa progression. La situation actuelle pourrait néanmoins accélérer son intégration auprès des professionnels s’il confirme les attentes du staff. Même scénario pour Lamine Sonko, arrivé récemment à Saint-Étienne dans une logique similaire. Les deux jeunes offensifs savent donc qu’une opportunité pourrait se présenter plus rapidement que prévu.

Un recrutement possible en janvier

Ian Cathro n’a d’ailleurs pas fermé la porte à un ajustement de l’effectif lors du mercato hivernal : « Cet été, on a reformé le groupe pour être prêt à atteindre nos objectifs. C’est l’objet de chaque entraînement de progresser. Depuis l’été, tous les joueurs ont fourni un vrai travail donc ils sont prêts. Après, probablement qu’à chaque fenêtre de transferts, on réajustera. » Le message est donc limpide : l’ASSE ne panique pas après les départs de Stassin et N’Guessan.

Dans un premier temps, Cathro veut donner sa chance à son groupe et observer les jeunes capables de répondre présent. Mais si les solutions offensives venaient à manquer durant la première partie de saison, les Verts pourraient alors se montrer actifs en janvier. Le départ de Stassin pourrait donc finalement accélérer l’éclosion d’un nouveau talent à Saint-Étienne… avant, peut-être, l’arrivée d’un renfort supplémentaire au mercato hivernal.