Le mercato estival de l’ASSE en dit long sur les ambitions de Kilmer Sports Ventures. Avec des contrats majoritairement longs, le propriétaire des Verts semble vouloir bâtir un véritable socle pour plusieurs saisons.

Le mercato de l’ASSE n’a pas seulement permis de remodeler l’effectif d’Ian Cathro. Il a également dévoilé une partie de la stratégie mise en place par Kilmer Sports Ventures dans le Forez. À la lecture des différentes échéances contractuelles, une tendance se dégage très clairement selon Peuple Vert : l’ASSE veut désormais construire dans la durée.

Bernauer, seul cas particulier en 2027

Maxime Bernauer est aujourd’hui le seul joueur du groupe professionnel dont le contrat arrive à échéance en juin 2027. Le défenseur central se retrouve donc dans une situation particulière. La direction stéphanoise devra rapidement réfléchir à son avenir afin d’éviter de se retrouver dans une position inconfortable à l’approche de sa dernière année de contrat.

Lucas Lavallée est également lié aux Verts jusqu’en 2027, mais son cas est différent. Arrivé cet été, le gardien doit dans un premier temps évoluer avec la réserve avant de tenter de s’imposer progressivement avec le groupe professionnel.

Huit joueurs sous contrat jusqu’en 2028

Le prochain dossier important concerne un groupe de huit joueurs dont les contrats prennent fin en juin 2028. Irvin Cardona, Gautier Larsonneur, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye, Ben Old, Julien Le Cardinal, Marten-Chris Paalberg et Paul Eymard sont concernés. Pour ces joueurs, l’ASSE disposera encore d’une marge de manœuvre, mais la direction devra commencer à anticiper dès 2027.

Deux possibilités se présenteront alors aux dirigeants : prolonger les joueurs considérés comme importants pour le projet de l’ASSE, ou les vendre suffisamment tôt afin d’éviter qu’ils ne partent libres. Une gestion particulièrement importante pour un club qui souhaite également valoriser son effectif sur le marché des transferts.

Un autre groupe sécurisé jusqu’en 2029

Huit autres joueurs disposent d’une visibilité encore plus confortable. Mahmoud Jaber, João Ferreira, Chico Lamba, Joshua Duffus, Strahinja Stojkovic, Lassana Traoré, Adam Baallal et Nadir El Jamali sont sous contrat jusqu’en juin 2029. Ce groupe présente des profils très différents. Certains sont déjà intégrés au groupe professionnel, tandis que d’autres incarnent davantage l’avenir du club et sa volonté de s’appuyer sur sa formation. Dans les deux cas, l’ASSE dispose de plusieurs saisons pour accompagner leur progression et décider de la suite à donner à leur aventure stéphanoise.

C’est toutefois la durée des contrats des recrues estivales qui constitue le signal le plus fort. Thierno Ballo, Tamar Svetlin, Jakob Breum, Áron Csongvai, Kévin Pedro, Sohaib Naïr et Mamour Ndiaye ont tous signé jusqu’en juin 2030. Autrement dit, les sept arrivées de l’été bénéficient de quatre années de contrat. Un choix qui semble parfaitement assumé par Kilmer Sports Ventures. Plutôt que de multiplier les prêts ou les contrats de courte durée, la direction stéphanoise cherche à installer progressivement un groupe capable de s’inscrire dans le temps.

Kilmer veut construire sur plusieurs saisons

Cette politique contractuelle traduit une évolution importante dans la gestion du mercato. L’ASSE semble désormais vouloir anticiper davantage et construire un effectif avec une véritable visibilité à moyen terme. Des contrats jusqu’en 2030 permettent notamment au club de protéger ses investissements, de laisser du temps aux jeunes joueurs pour progresser et de conserver une position favorable en cas de futures offres. Mais cette stratégie impose également une exigence : les recrues doivent rapidement confirmer les attentes placées en elles. Le terrain sera donc le véritable juge de ce nouveau projet.

Cette photographie de l’effectif permet surtout de comprendre la logique de Kilmer Sports Ventures. L’ASSE dispose désormais d’un noyau de joueurs sous contrat pour plusieurs saisons, avec les sept recrues estivales comme symbole de cette nouvelle politique. Le prochain grand chantier concernera les joueurs liés jusqu’en 2028. À partir de 2027, la direction devra commencer à arbitrer entre prolongations et ventes afin de protéger la valeur de son effectif.