Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour le PSG à la veille de recevoir le FC Barcelone en Ligue des Champions (21h).

Le PSG va savoir. Mardi soir, les hommes de Luis Enrique retrouveront le FC Barcelone au Parc des Princes pour une affiche particulièrement attendue de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Akliouche de retour à l’entraînement du PSG

Après leur victoire contre Strasbourg (3-1), les Parisiens veulent poursuivre sur leur lancée. Mais les dernières heures ont apporté leur lot d’incertitudes, notamment sur le plan physique.C’était l’une des principales inquiétudes du côté parisien. Lors de la victoire contre Strasbourg, Maghnes Akliouche avait été victime d’un tacle appuyé à la cheville en fin de rencontre. Les images avaient suscité des craintes, alors que le choc contre Barcelone approche à grands pas.

La présence de l’ancien Monégasque sur la pelouse lors de l’entraînement de lundi matin constitue donc un signal encourageant. Le joueur pourrait ainsi être disponible pour cette rencontre européenne. Akliouche devrait pouvoir tenir sa place, même si son état physique reste à surveiller. Sa présence serait précieuse pour Luis Enrique, qui apprécie les joueurs capables d’évoluer entre les lignes et d’apporter de la créativité dans les derniers mètres. Attention toutefois : un retour à l’entraînement ne garantit pas une titularisation.

Le FC Barcelone retardé par la météo

Pendant que le PSG poursuit sa préparation, le FC Barcelone connaît un début de déplacement compliqué. Après son large succès contre le Betis (5-2), le club catalan avait déjà dû composer avec des perturbations météorologiques en Espagne, qui avaient retardé son retour à Barcelone. La délégation blaugrana devait ensuite prendre la direction de Paris lundi matin. Mais, selon Sport, le départ de l’avion a de nouveau été retardé en raison des conditions météorologiques dans la capitale française. Le club attendait alors le feu vert des autorités compétentes pour décoller. Un contretemps qui bouscule forcément le programme des Catalans, avec notamment une conférence de presse prévue à 17h45. Trois absents majeurs ont de plus été officialisés en défense : Jules Koundé, Eric Garcia et Andreas Christensen.

Malgré ces coups durs, le Barça pourra compter sur Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, Gavi. Pour Hansi Flick, ces complications ne représentent pas une préparation idéale à quelques heures d’un rendez-vous aussi important. Le Barça doit notamment gérer plusieurs absences dans son secteur défensif. Jules Koundé et Eric Garcia ont été annoncés indisponibles, un double coup dur pour l’entraîneur allemand avant d’affronter le champion d’Europe en titre. Les Catalans devront donc s’adapter, alors que leur défense sera particulièrement attendue face aux attaquants parisiens. Le choc s’annonce donc intense, avec des incertitudes des deux côtés mais malgré les imprévus, les Parisiens auront une occasion importante de frapper un grand coup devant leur public.