Voici l’analyse complète du match de la 12e journée de Ligue 1 entre le PSG et Lorient, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Accroché ce mercredi par l’AS Roma (2-2) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 ce samedi (20h45) avec la réception du FC Lorient, pour le compte de la 12e journée de championnat. Leaders du championnat et sur une série de huit victoires consécutives en Ligue 1, les Parisiens tenteront de signer la passe de neuf face aux Merlus, 10es au classement.

Ligue 1 – PSG vs Lorient

Samedi 28 novembre 2026 · 20h45 · Parc des Princes

PSG : poursuivre son impressionnante série en championnat

Si le Paris Saint-Germain a laissé filer ses premiers points de la saison en Ligue des Champions cette semaine, le club de la capitale poursuit sa marche en avant sur la scène nationale. Après 11 journées de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique occupent la tête du classement et semblent avoir trouvé leur rythme de croisière.

Les champions de France restent sur huit victoires consécutives en championnat. Avant de retrouver la scène européenne, les Parisiens avaient notamment décroché un précieux succès sur la pelouse de l’OGC Nice (2-3), confirmant leur capacité à s’imposer même lorsqu’ils sont mis en difficulté par leur adversaire.

Le PSG n’a toutefois pas connu la même réussite mercredi soir lors de la réception de l’AS Roma. Contraints de partager les points avec la formation italienne (2-2), les Rouge et Bleu ont vu leur parcours parfait en Ligue des Champions prendre fin. Cette rencontre a également rappelé que les Parisiens pouvaient être vulnérables face à des équipes capables d’exploiter les espaces laissés dans leur dos.

Luis Enrique doit par ailleurs composer avec plusieurs absences importantes dans le secteur offensif. Déjà privé de Khvicha Kvaratskhelia, le technicien espagnol a également perdu Désiré Doué sur blessure lors du déplacement à Nice. Deux absences de poids qui réduisent les possibilités de rotation sur les ailes à l’approche d’un calendrier particulièrement chargé.

L’entraîneur parisien dispose néanmoins d’un effectif suffisamment riche pour maintenir un niveau de compétitivité élevé. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore les jeunes talents du club de la capitale auront l’occasion de prendre davantage de responsabilités offensives au cours des prochaines semaines.

Avec seulement trois jours de récupération entre la réception de l’AS Roma et celle du FC Lorient, Luis Enrique pourrait procéder à plusieurs changements dans son onze de départ. La gestion du temps de jeu de ses cadres constituera un enjeu important, même si le technicien espagnol ne devrait pas prendre cette rencontre à la légère.

Face à une équipe lorientaise susceptible d’évoluer avec un bloc resserré, le PSG devra notamment apporter du rythme dans ses transmissions et multiplier les déplacements sans ballon pour créer des brèches. Une ouverture rapide du score pourrait considérablement faciliter la tâche des Parisiens, qui auront l’occasion de mettre la pression sur leurs poursuivants au classement.

FC Lorient : un déplacement au Parc des Princes sans complexe

Le FC Lorient aborde cette 12e journée de Ligue 1 dans une situation relativement confortable sur le plan comptable. Installés à la 10e place du championnat, les Merlus réalisent un début de saison encourageant et peuvent légitimement ambitionner de s’installer durablement dans le milieu de tableau.

Contrairement à plusieurs formations engagées dans la lutte pour le maintien, les Bretons disposent d’une certaine marge de manœuvre avant d’aborder ce déplacement particulièrement difficile. Un résultat positif au Parc des Princes constituerait une excellente opération, mais une défaite face au leader du championnat ne remettrait pas en cause leur début de saison.

La solidité collective constitue l’un des principaux atouts de cette équipe lorientaise. Les Merlus devront toutefois élever considérablement leur niveau de jeu pour résister à une formation parisienne habituée à monopoliser le ballon et à exercer une pression constante sur les défenses adverses.

L’un des principaux défis pour les Lorientais sera de ne pas subir trop longtemps à proximité de leur propre surface. En laissant les Parisiens s’installer durablement dans leur camp, les Bretons risqueraient de multiplier les situations dangereuses et de s’exposer aux qualités techniques des attaquants du PSG.

Le FC Lorient pourrait néanmoins profiter des espaces laissés par les latéraux parisiens pour se montrer dangereux en transition. La capacité des Merlus à ressortir proprement le ballon après récupération et à se projeter rapidement vers l’avant sera essentielle pour inquiéter la défense du club de la capitale.

Les coups de pied arrêtés pourraient également représenter une arme intéressante pour les visiteurs. Dans une rencontre où les occasions de but risquent d’être limitées, les Lorientais devront faire preuve d’un maximum de réalisme pour exploiter les situations qui se présenteront à eux.

Les Bretons bénéficieront également d’un avantage en matière de récupération physique, puisqu’ils n’ont pas disputé de rencontre européenne en milieu de semaine. Face à des Parisiens qui pourraient accuser le coup physiquement au fil des minutes, les Merlus auront tout intérêt à rester au contact le plus longtemps possible.

Les confrontations entre les deux équipes

Si le Paris Saint-Germain part largement favori de cette confrontation, le FC Lorient possède les qualités nécessaires pour contrarier le club de la capitale. Les Merlus ont déjà démontré par le passé qu’ils étaient capables de rivaliser avec les Parisiens, y compris au Parc des Princes.

L’écart de niveau entre les deux effectifs reste néanmoins important. La maîtrise technique du PSG dans l’entrejeu et la faculté de ses joueurs offensifs à éliminer leurs adversaires dans les petits espaces pourraient mettre à mal l’organisation défensive lorientaise.

Les circonstances de cette rencontre seront également différentes de celles des précédentes confrontations. Le PSG aborde ce rendez-vous avec une dynamique particulièrement favorable en championnat, tandis que Lorient n’a aucune obligation de prendre des risques inconsidérés face au leader.

Les meilleurs buteurs

PSGFerrán Torres Buts 5 Matchs 11 Buts / match 0,45 Passes déc. 1 Aucun penalty · +1 but cette semaine Lorient FCJean-Victor Makengo Buts 2 Matchs 11 Buts / match 0,18 Passes déc. 1 Aucun penalty · Pas de but cette semaine Statistiques en championnat, mises à jour après chaque journée.

Les compositions probables

La compo probable du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez – Neves, Beraldo, Zaïre-Emery – Akliouche, Dembélé, Godts.

Absents : Kvaratskhelia, Doué, Longoni (blessés).

La compo probable du FC Lorient : Mvogo – Adjei, Obaretin, Talbi – Sylla, Avom, Cadiou, Kouassi – Makengo, Bernardeau – Tosin.

Absent : Katseris (blessé).

Incertain : Touré (reprise).

Les joueurs à suivre

Maghnes Akliouche (PSG) : Avec les longues indisponibilités de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué, Maghnes Akliouche pourrait être amené à occuper une place de plus en plus importante dans l’animation offensive parisienne. Grâce à sa qualité technique, sa capacité à repiquer dans l’axe et sa faculté à combiner dans les petits espaces, l’ancien Monégasque possède le profil idéal pour déstabiliser une défense regroupée. Face à des Lorientais qui devraient évoluer avec une défense à cinq en phase défensive, sa créativité et sa capacité à délivrer la dernière passe pourraient permettre au PSG de faire la différence.

Montassar Talbi (FC Lorient) : Le défenseur central tunisien devrait avoir fort à faire face à la puissance offensive parisienne. Son sens de l’anticipation, sa présence dans les duels et son placement seront particulièrement importants pour limiter les occasions du club de la capitale. Lorient n’a encaissé que neuf buts depuis le début du championnat et devra s’appuyer sur cette solidité pour espérer ramener quelque chose de son déplacement à Paris. Montassar Talbi aura également un rôle important à jouer dans la coordination de l’arrière-garde lorientaise.

Notre pronostic pour PSG – Lorient

Malgré les qualités affichées par le FC Lorient depuis le début de la saison, nous voyons mal les Merlus mettre un terme à la série de victoires du Paris Saint-Germain en championnat. Les hommes de Luis Enrique possèdent une maîtrise collective et une richesse technique qui devraient leur permettre de prendre progressivement l’ascendant sur leur adversaire.

La rencontre pourrait néanmoins être plus compliquée que prévu pour les champions de France. Avec une seule défaite lors des six dernières journées et seulement neuf buts encaissés depuis le début de la saison, les Lorientais ont démontré qu’ils étaient difficiles à manœuvrer. Leur organisation défensive pourrait frustrer les Parisiens durant une bonne partie de la première période.

Mais à mesure que la rencontre avancera, les efforts consentis par les Bretons pour contenir les offensives parisiennes pourraient laisser davantage d’espaces aux joueurs de Luis Enrique. La profondeur du banc parisien pourrait également jouer un rôle déterminant dans le dernier tiers du match.

Si nous envisageons une certaine résistance lorientaise en début de rencontre, nous pensons que le PSG devrait finalement imposer sa supériorité et décrocher un nouveau succès relativement confortable devant son public.

Les cotes de PSG – Lorient

Pari Cote indicative Victoire du PSG 1,16 Match nul 6,40 Victoire du FC Lorient 11

Notre pronostic : victoire du PSG, cotée à 1,16

La cote proposée pour une victoire parisienne étant relativement faible, nous privilégions un succès du PSG avec au moins deux buts d’écart. Malgré la solidité défensive des Merlus et l’enchaînement des rencontres pour les Parisiens, nous pensons que le leader du championnat dispose des arguments nécessaires pour s’imposer avec autorité au Parc des Princes. Les Lorientais pourraient profiter de quelques espaces pour trouver le chemin des filets, mais cela ne devrait pas suffire à empêcher les Rouge et Bleu de signer une neuvième victoire consécutive en Ligue 1.

Notre score : PSG 3-1 FC Lorient