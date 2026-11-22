Voici les compos probables du match de la 11e journée de Ligue 1 entre Lorient et Rennes.

Le Stade Rennais se déplace ce dimanche (17h15) sur la pelouse du FC Lorient, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Un derby breton qui s’annonce particulièrement important pour les hommes de Franck Haise, seulement huitièmes du classement après dix journées. Sous pression après des résultats décevants ces dernières semaines, les Rennais tenteront de renouer avec la victoire au Moustoir pour se relancer et ne pas se laisser distancer dans la course aux places européennes.

Lepaul de retour, mais remplaçant face à Lorient !

Pour ce déplacement à Lorient, Franck Haise pourra compter sur une bonne nouvelle avec le retour de blessure d’Estéban Lepaul, comme l’a confirmé l’entraîneur du Stade Rennais en conférence de presse d’avant-match. Victime d’une entorse à la cheville, l’ancien attaquant d’Angers avait manqué les cinq dernières rencontres des Rouge et Noir. Son retour dans le groupe constitue donc un renfort offensif important pour le technicien rennais, même si ce dernier devrait se montrer prudent avec son joueur.

En effet, selon L’Équipe, Estéban Lepaul ne devrait pas débuter ce derby face au FC Lorient. Boulaye Dia devrait de nouveau être titularisé à la pointe de l’attaque rennaise, aux côtés de Mousa Al-Tamari, tandis que l’ancien Angevin pourrait entrer en jeu en cours de rencontre. Autre choix notable dans le onze de départ de Franck Haise : Sebastian Szymański devrait être préféré à Adrien Thomasson dans l’entrejeu. Deux décisions fortes en perspective pour l’entraîneur du Stade Rennais, qui espère repartir du Moustoir avec les trois points.

Les compos probables

Lorient : Mvogo – Adjei, Obaretin, Talbi – Sylla, Avom, Cadiou, Kouassi – Makengo, Bernardeau – Koné.

Stade Rennais : Samba – Aït Boudlal, Cresswell, Oliveira – Reynolds, Szymanski, Rongier, Camara, Nagida – Dia, Al-Tamari.