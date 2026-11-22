Découvrez la réaction de Didier Digard après son premier match avec le RC Lens contre Toulouse (1-1).

Pour la première de Didier Digard sur le banc du RC Lens, les Sang et Or ont été tenus en échec par Toulouse (1-1), ce samedi, lors de la 11e journée de Ligue 1. Les Lensois mettent ainsi fin à une série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, sans toutefois renouer avec la victoire. Menés au score après l’ouverture du score de Jacen Russell-Rowe (39e), les Artésiens sont parvenus à égaliser en seconde période grâce à Mickaël Cuisance. Malgré plusieurs occasions en fin de rencontre, ils n’ont pas réussi à faire la différence et ont dû se contenter du partage des points.

« Si on maintient ce niveau, on va gagner pas mal de matchs »

Malgré ce résultat frustrant, Didier Digard s’est montré particulièrement satisfait de la prestation de ses joueurs pour sa première sur le banc lensois. « Parfois, il faut être froid quand on analyse et souvent c’est compliqué parce qu’on est beaucoup tenu par le résultat. Surtout dans une période comme la nôtre, où il y a une très grosse envie de gagner. Mais ce qui va apporter de la continuité et de la confiance à ce groupe, c’est ce contenu et le visage montré. Ensuite, ce sera le discours que je vais apporter pour appuyer les actes de mes joueurs. Je suis donc très content de ce qu’ils ont fait et très fier de voir cette équipe évoluer. Maintenant, le plus dur sera de maintenir ce niveau. Mais si on y arrive, je pense qu’on va gagner pas mal de matchs. »

Digard explique les choix forts de sa compo

Le nouvel entraîneur du RC Lens est également revenu sur les choix forts de son onze de départ, et notamment la titularisation surprise de Jhoanner Chavez en défense. « Je me suis dis « quelles sont les trois joueurs (offensifs) qui vont m’apporter le plus de complémentarité ? ». On avait d’un côté Florian Sotoca pour sa capacité sur centre, il y a Florian Thauvin, qui, avec le niveau qu’il a en ce moment, trouvera des solutions. On l’a vu aujourd’hui, il s’est encore crée beaucoup de situations. Et Mezian Mesloub parce que c’est de la fraîcheur, de la fougue et c’est très bon en un contre un. C’était surtout trouver l’association des trois pour créer de l’incertitude. En ce qui concerne Jhoanner Chavez, je veux une équipe qui avance et qui soit en capacité de défendre sur les côtés, de faire sortir les pistons haut. Jhoanner a cette faculté à aller de l’avant, il va très vite, il est très puissant. Lui, pour le coup, il est sur son bon pied quand on récupère le ballon, et on souhaite qu’elle soit directement vers l’avant. Donc, ça va plus vite quand c’est avec un joueur qui est sur son bon pied. »