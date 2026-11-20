Le groupe du RC Lens pour affronter le Toulouse FC.
Ce samedi à 20h45, le RC Lens reçoit le Toulouse FC pour la première de Didier Digard. Le groupe vient tout juste d’être dévoilé, et il a de quoi étonner ! En effet, à la surprise générale, Jhoanner Chávez est réintégré après plusieurs mois d’absence. De leur côté, Jonathan Gradit et Franjo Ivanović n’ont pas été retenus, tout comme Souleymane Sagnan et Nidal Čelik. Maik Nawrocki, Andrija Bulatović et Odsonne Édouard sont blessés.
Le groupe du RC Lens
Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Baidoo, Chávez, Udol, Todibo, Skóraś, Abdulhamid, Ganiou, Antonio – Titraoui, Haidara, Cuisance – Sotoca, Hazard, Thauvin, Sima, Kadile, Mesloub.
Les 𝑺𝒂𝒏𝒈 𝒆𝒕 𝑶𝒓 pour #RCLTFC 📋Le coach Didier Digard a convoqué un groupe de 𝟐𝟏 joueurs pour la réception du @ToulouseFC, ce samedi (20h45), en @Ligue1.#FiersDEtreLensois https://t.co/VAnnuyMf0a— Racing Club de Lens (@RCLens) November 20, 2026
RC Lens en ce moment
|#
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|10
|0
|16
|9
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|10
|+6
|15
|10
|Lorient FC
|10
|+1
|15
|11
|RC Lens
|10
|+2
|13
|12
|Toulouse FC
|10
|+1
|13
|13
|RC Strasbourg
|10
|-4
|10
11e sur 18 · 4V 1N 5D
DVDDD
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11,79N3,6523,60Cotes PMU
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RB Leipzig–RC Lens
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