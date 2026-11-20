Le groupe du RC Lens pour affronter le Toulouse FC.

Ce samedi à 20h45, le RC Lens reçoit le Toulouse FC pour la première de Didier Digard. Le groupe vient tout juste d’être dévoilé, et il a de quoi étonner ! En effet, à la surprise générale, Jhoanner Chávez est réintégré après plusieurs mois d’absence. De leur côté, Jonathan Gradit et Franjo Ivanović n’ont pas été retenus, tout comme Souleymane Sagnan et Nidal Čelik. Maik Nawrocki, Andrija Bulatović et Odsonne Édouard sont blessés.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Baidoo, Chávez, Udol, Todibo, Skóraś, Abdulhamid, Ganiou, Antonio – Titraoui, Haidara, Cuisance – Sotoca, Hazard, Thauvin, Sima, Kadile, Mesloub.