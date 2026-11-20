Alors que le Stade Rennais a fermé la porte à une arrivée de Yannick Cahuzac, le SC Bastia vient également de choisir son nouvel entraîneur, avec le retour de Ghislain Printant.

La recherche d’un nouveau point de chute se complique pour Yannick Cahuzac. Quelques jours après avoir vu la piste du Stade Rennais s’éloigner, l’ancien entraîneur du RC Lens voit une autre possibilité se refermer avec la décision du Sporting Club de Bastia.

Le club corse a officialisé l’arrivée de Ghislain Printant à la tête de son équipe première, jusqu’à la fin de la saison. L’ancien directeur du centre de formation bastiais prendra ses fonctions dès lundi. Il connaît parfaitement la maison puisqu’il avait déjà dirigé l’équipe première entre 2014 et 2016, avec notamment une finale de Coupe de la Ligue disputée en 2015.

Yannick Cahuzac voit ses options se réduire

Cette nomination intervient alors que le nom de Yannick Cahuzac circulait parmi les possibilités pour rebondir après son départ du RC Lens. Bastia représentait notamment une destination naturelle pour l’ancien milieu de terrain, en raison de ses attaches corses et de son histoire dans le football insulaire. Mais le Sporting a finalement choisi de miser sur l’expérience de Ghislain Printant. Michel Moretti, qui assurait l’intérim depuis le départ de Laurent Peyrelade, retrouvera quant à lui sa place dans le staff.

Une nouvelle déconvenue pour Cahuzac, qui avait également été associé au Stade Rennais pour retrouver Franck Haise. Cette dernière hypothèse a toutefois été balayée par Nicolas de Tavernost. Interrogé par Ouest-France sur une éventuelle arrivée de l’ancien Lensois, le dirigeant rennais avait répondu sans détour : « C’est totalement faux ».

Après Rennes et désormais Bastia, les possibilités de rebond semblent donc se réduire pour Yannick Cahuzac. L’ancien technicien du RC Lens va devoir étudier d’autres pistes pour poursuivre sa carrière sur les bancs professionnels, mais aussi pour mener à bien la poursuite de BEPF.