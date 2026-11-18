Annoncé par Romain Molina proche du Stade Rennais, Yannick Cahuzac en semble très loin à ce stade.

Yannick Cahuzac ne devrait finalement pas retrouver Franck Haise au Stade Rennais. Depuis le départ de l’ancien entraîneur du RC Lens, l’hypothèse de le voir rejoindre son ancien entraîneur en Bretagne circulait avec insistance.

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De Tavernost ferme catégoriquement la porte à Cahuzac

Romain Molina avait notamment évoqué un rapprochement entre les deux hommes, laissant penser qu’une nouvelle collaboration pourrait rapidement voir le jour. Il faut dire que les deux hommes se connaissent parfaitement. Franck Haise et Yannick Cahuzac ont travaillé ensemble au RC Lens, où ce dernier avait progressivement intégré l’encadrement technique après avoir raccroché les crampons. Leur collaboration avait notamment accompagné la belle progression du club artésien en Ligue 1.

Mais alors que cette piste semblait prendre de l’ampleur, Nicolas de Tavernost a décidé de mettre les choses au clair. Interrogé par Ouest-France sur une éventuelle arrivée de Yannick Cahuzac au Stade Rennais, le président du conseil d’administration du club breton n’a laissé aucune place au doute. Sa réponse a été particulièrement directe : « C’est totalement faux. »

Une déclaration qui vient donc contredire les informations précédemment avancées par Romain Molina. À ce stade, le dossier semble ainsi très éloigné d’une issue favorable pour l’ancien Lensois. Reste à savoir si cette mise au point signifie que le Stade Rennais n’a jamais envisagé cette possibilité ou si la situation a simplement évolué en coulisses.

Cahuzac toujours à la recherche d’un club

Pour Yannick Cahuzac, la situation reste particulière. L’ancien milieu de terrain du RC Lens doit retrouver un club d’accueil afin de poursuivre sa formation d’entraîneur et continuer à accumuler de l’expérience dans un environnement professionnel.

Mais le Stade Rennais ne semble visiblement pas être la destination envisagée. Autre piste évoquée, celle de l’OGC Nice a également été écartée, compliquant davantage les recherches de l’ancien Lensois. Ce nouveau rebondissement laisse donc Cahuzac dans l’attente. Alors que son nom a circulé dans plusieurs discussions, aucune solution concrète ne semble actuellement se dessiner.