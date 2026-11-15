RC Lens : Digard veut déjà recruter un ancien du PSG et du Stade Rennais comme premier renfort

L’arrivée de Didier Digard pourrait coïncider avec celle d’un ancien acolyte du Havre.

Didier Digard pourrait rapidement vouloir imprimer sa marque au RC Lens. Fraîchement nommé sur le banc artésien jusqu’en juin 2028, le technicien ne se contenterait pas de réfléchir à son équipe.

Digard aimerait retrouver Douchez au RC Lens

Le nouvel entraîneur du RC Lens aurait également une idée pour renforcer son encadrement : faire venir Nicolas Douchez, ancien gardien du PSG et du Stade Rennais, qu’il a côtoyé au Havre. Une piste qui devra toutefois passer par l’audit du staff annoncé par la direction lensoise. Selon Mohamed Toubache-Ter, Didier Digard se verrait bien travailler de nouveau avec Nicolas Douchez. Les deux hommes ont collaboré ces derniers mois au Havre et auraient particulièrement apprécié leur expérience commune. Leur passé parisien aurait également contribué à créer une relation de confiance.

Ancien gardien professionnel, Douchez a notamment porté les couleurs du Stade Rennais et du PSG avant de mettre un terme à sa carrière de joueur. Il s’est ensuite orienté vers le métier d’entraîneur des gardiens. Son profil pourrait donc intéresser Digard, qui souhaiterait s’appuyer sur un homme qu’il connaît déjà et avec lequel le courant serait bien passé. Pour le nouvel entraîneur lensois, retrouver un collaborateur familier pourrait faciliter son installation dans un environnement qu’il découvre. Après une nomination intervenue dans un contexte sportif particulièrement tendu, la constitution de son staff représente un premier chantier important.

Un audit au RC Lens avant toute décision

Mais rien n’est encore décidé. Le RC Lens a officiellement annoncé que Didier Digard mènerait un audit de l’encadrement technique afin d’envisager d’éventuels ajustements. Le club veut donc laisser au nouvel entraîneur le temps d’évaluer l’organisation existante avant de trancher. À ce jour, le staff lensois compte notamment Cédric Berthelin au poste d’entraîneur des gardiens, aux côtés des adjoints Bilal Hamdi et Vincent Carlier. L’arrivée éventuelle de Nicolas Douchez pourrait donc entraîner une évolution de l’organisation, même si les modalités d’un tel changement ne sont pas connues.

Mohamed Toubache-Ter évoque précisément cette incertitude : la venue de l’ancien portier ne serait validée ou non qu’après l’audit. Le contexte explique l’importance de ce chantier. Après les départs de Dino Toppmöller puis de Yannick Cahuzac, le RC Lens a besoin de retrouver de la stabilité. La direction a d’ailleurs présenté la nomination de Digard comme le résultat d’un processus de réflexion collective, tout en lui laissant la possibilité de faire évoluer son encadrement. Reste maintenant à savoir si Nicolas Douchez fera partie de ses premiers choix. Le feu vert du club n’est pas encore donné.