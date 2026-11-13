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RC Lens : Cahuzac se prend déjà un mur avec un club de Ligue 1

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Si Yannick Cahuzac espérait retrouver son ancien acolyte Olivier Pantaloni sur le banc de l’OGC Nice, c’est raté.

Le passage de Yannick Cahuzac sur le banc du RC Lens aura été de courte durée. Après son éviction en début de semaine, le technicien doit désormais trouver une nouvelle structure pour poursuivre son parcours et avancer dans ses diplômes d’entraîneur.

Pantaloni ferme la porte de l’OGC Nice à Cahuzac

Dans cette recherche, une destination pouvait sembler naturelle : Nice, où officie Olivier Pantaloni. Les deux hommes se connaissent bien pour avoir travaillé ensemble au FC Lorient. Une relation qui aurait pu faciliter des retrouvailles sur la Côte d’Azur. Mais cette perspective ne devrait finalement pas se concrétiser.

Interrogé sur RMC Sport quant à l’éventualité de retrouver Cahuzac dans son staff, Olivier Pantaloni n’a pas esquivé la question. Sa réponse laisse peu de place au doute sur les difficultés d’une telle arrivée à Nice. « Ici, ce serait compliqué parce qu’il y a déjà une histoire entre les deux parties. S’il y avait eu cette possibilité qu’il me suive cet été, je pense qu’on serait encore ensemble cette saison à Nice. Mais quoi qu’il en soit, le club qui le recueillera fera une très belle affaire. »

Le message est assez clair : le problème ne serait pas lié aux compétences de Yannick Cahuzac, mais plutôt au contexte existant entre lui et le club azuréen. Pantaloni rappelle même qu’une collaboration aurait pu se poursuivre si les circonstances avaient été différentes lors de la constitution de son staff cet été. Le technicien niçois tient donc à défendre son ancien collaborateur. En affirmant que le club qui l’accueillera réalisera une « très belle affaire », il souligne la confiance qu’il lui accorde, malgré cette porte fermée à Nice.

Un nouveau point de chute à trouver pour Cahuzac

Pour l’ancien éphémère coach du RC Lens, il faut désormais regarder ailleurs. Son objectif est de retrouver un environnement lui permettant de poursuivre sa formation et de continuer à construire son expérience sur un banc professionnel. Le refus niçois constitue un premier obstacle, mais pas nécessairement un coup d’arrêt à son parcours.

Reste à savoir quel club pourrait lui offrir cette possibilité. Après une expérience particulièrement mouvementée au RC Lens, Yannick Cahuzac devra trouver un projet dans lequel son rôle sera clairement défini. Une chose ressort toutefois de la sortie d’Olivier Pantaloni : malgré la fin de leur collaboration, l’estime entre les deux hommes semble intacte.

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