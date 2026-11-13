RC Lens : Risser sort du silence après les révélations sur sa relation avec Berthelin

Alors que des tensions avec l’entraîneur des gardiens du RC Lens ont été évoquées dans la presse, Robin Risser a publié une story qui semble apporter un éclairage différent sur leur relation.

Les apparences seraient-elles trompeuses au RC Lens ? Alors que L’Équipe évoquait récemment une relation devenue moins fluide entre Robin Risser et Cédric Berthelin, une story Instagram publiée par Robin Risser est venue remettre les choses au clair. Le gardien lensois et son entraîneur des gardiens y apparaissent ensemble sur les terrains d’entraînement de la Gaillette, avec deux cœurs rouges et un message sans équivoque : « Beaucoup de choses se disent, mais la réalité est ailleurs 😁 ».

Une story qui ne passe pas inaperçue

Difficile de ne pas faire le rapprochement avec les informations publiées ces derniers jours. Selon L’Équipe, Robin Risser aurait fait part de son mécontentement concernant le travail réalisé avec Cédric Berthelin, au point que les relations entre les deux hommes ne seraient plus aussi fluides.

Il faut dire que les deux hommes ont longtemps travaillé dans la même direction. La saison dernière, leur collaboration avait notamment accompagné l’explosion de Robin Risser, récompensé par le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1. Reste désormais à voir si Cédric Berthelin conservera son poste en cas de retour de Pierre Sage à Lens…