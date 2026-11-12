RC Lens : accord trouvé pour le retour de Pierre Sage, mais…

Alors que le RC Lens aurait trouvé un accord verbal avec Pierre Sage pour le faire revenir à Bollaert, Fabrizio Romano maintient que le technicien français privilégierait une pause après son aventure à Crystal Palace.

La piste Pierre Sage prend encore plus d’épaisseur du côté du RC Lens ! Selon les informations de Sébastien Denis (Foot Mercato), le RC Lens aurait trouvé un accord verbal avec son ancien entraîneur, notamment sur les conditions salariales (il touchait 100 000 euros mensuels la saison dernière). Le technicien serait prêt à retrouver l’Artois dans un cadre financier compatible avec les exigences de la direction lensoise.

Le timing semble également idéal. Après le départ de Yannick Cahuzac, les dirigeants artésiens cherchent rapidement un nouvel entraîneur pour relancer une équipe en difficulté. Pierre Sage connaît déjà le club, son environnement et une grande partie de l’effectif. Son retour représente donc une solution naturelle, et très appréciée par le propriétaire Joseph Oughourlian.

Fabrizio Romano calme les ardeurs

Mais attention, car une autre information vient sérieusement compliquer le dossier. Fabrizio Romano, spécialiste reconnu du mercato, a apporté une version bien différente de celle annoncée côté français.

Selon le journaliste italien, Pierre Sage souhaiterait prendre du repos après son expérience anglaise et ne serait engagé dans aucune discussion avancée avec le RC Lens. Autrement dit, malgré l’intérêt concret des Sang et Or, le principal intéressé ne serait pas forcément pressé de retrouver un banc de touche.

Crystal Palace a officialisé son départ

Une chose est désormais certaine : Pierre Sage n’est plus l’entraîneur de Crystal Palace. Le club anglais a officialisé son départ ce jeudi, après un début de saison particulièrement compliqué. Thomas Frank serait désormais le grand favori pour lui succéder.

Reste donc à savoir si le projet lensois sera suffisamment convaincant pour faire changer d’avis Pierre Sage. La direction artésienne espère boucler le dossier avant la fin du week-end afin de préparer la prochaine rencontre face à Toulouse, programmée le 21 novembre.

Un accord verbal annoncé, un entraîneur désormais libre, mais une envie de souffler : le retour de Pierre Sage à Lens est loin d’être acquis.