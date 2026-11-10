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RC Lens : un premier verdict est tombé pour le retour de Pierre Sage !

Par Fabien Chorlet2 min de lecture
Pierre Sage (Crystal Palace)

Alors que Pierre Sage pourrait bientôt quitter Crystal Palace, les supporters du RC Lens se sont prononcés sur un éventuel retour de leur ancien coach.

L’aventure de Pierre Sage à Crystal Palace pourrait déjà toucher à sa fin. Parti du RC Lens l’été dernier après une saison exceptionnelle pour rejoindre les Eagles, le technicien français serait désormais sur un siège éjectable. En cause, les mauvais résultats du club londonien depuis le début de la saison, avec une 20e et dernière place en Premier League après dix journées. Une situation qui pourrait rapidement conduire les dirigeants de Crystal Palace à se séparer de leur entraîneur. Et alors que son départ semble se préciser, la question d’un éventuel retour de Pierre Sage en Ligue 1 commence déjà à se poser, notamment du côté de l’Olympique Lyonnais et du RC Lens.

La majorité des supporters lensois favorables au retour de Pierre Sage

Si certains supporters de l’OL auraient aimé voir Pierre Sage revenir à Lyon pour succéder à Paulo Fonseca, d’autres rêveraient de le retrouver sur le banc du RC Lens. Une hypothèse qui prend d’autant plus de relief que l’actuel entraîneur des Sang et Or, Yannick Cahuzac, voit sa position se fragiliser après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues face au LOSC (1-0), à Côme (9-1) et à l’Olympique de Marseille (1-2). C’est dans ce contexte que nous avons réalisé un sondage sur le compte X de But! RC Lens afin de connaître l’avis des supporters artésiens sur un éventuel retour de Pierre Sage. À la question « Aimeriez-vous un retour de Pierre Sage sur le banc du RC Lens ? », 72,5 % des votants ont répondu « oui », contre seulement 27,5 % de « non ». Un résultat particulièrement favorable à l’ancien entraîneur lensois, puisque près de sept participants sur dix souhaiteraient le revoir diriger leur équipe.

Reste toutefois à savoir si un retour de Pierre Sage au RC Lens pourrait réellement être envisagé dans les prochains mois. Car si les résultats de ce sondage témoignent de la popularité conservée par le technicien français auprès d’une partie des supporters lensois, aucun élément ne permet pour le moment d’affirmer que les dirigeants artésiens envisagent de se séparer de Yannick Cahuzac. Mais après les récentes contre-performances des Sang et Or, la pression pourrait continuer de s’accentuer sur l’entraîneur lensois si les résultats ne s’améliorent pas rapidement. De son côté, Pierre Sage n’a pas encore officiellement quitté Crystal Palace. Un éventuel retour dans l’Artois reste donc purement hypothétique, même si une majorité des votants semble déjà favorable à cette perspective.

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