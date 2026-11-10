RC Lens : Cahuzac limogé, Sage bel et bien sur le coup pour le remplacer !

Nommé entraîneur du RC Lens au mois de septembre, Yannick Cahuzac a été limogé après les mauvais résultats des Sang et Or.

Le séisme se confirme-t-il au RC Lens ? Après la déroute historique contre Côme (1-9) en Ligue des champions et la défaite face à l’OM (1-2), les dirigeants artésiens auraient décidé de prendre une mesure forte. Selon L’Équipe, Yannick Cahuzac ne serait plus l’entraîneur des Sang et Or.

Une réunion aurait été organisée lundi soir afin de trancher son avenir. La décision serait radicale : Cahuzac ne serait pas simplement rétrogradé dans le staff, mais quitterait définitivement le club. Un nouveau bouleversement qui intervient quelques semaines seulement après sa promotion au poste d’entraîneur principal, à la suite du départ de Dino Toppmöller.

Un départ qui marque un nouveau virage au RC Lens

La situation sportive a fini par devenir difficile à défendre. Le revers contre Côme avait provoqué une onde de choc à Bollaert, avant que la défaite face à Marseille ne ravive les interrogations sur la capacité du staff à redresser la situation.

Pourtant, Jean-Louis Leca avait encore publiquement défendu son entraîneur après le 1-9. Le directeur sportif avait même assuré que le club aurait refusé une éventuelle démission de Cahuzac. La position de la direction aurait donc considérablement évolué en quelques jours, si la décision annoncée lundi soir se confirme.

Ce possible départ constituerait un nouvel épisode agité dans la réorganisation du staff lensois, après le licenciement de Dino Toppmöller en septembre.

Pierre Sage, une piste inattendue pour revenir à Bollaert ?

Pour remplacer Cahuzac, trois noms auraient été évoqués par les dirigeants lensois. Parmi eux figurerait celui de Pierre Sage. Un retour qui aurait de quoi surprendre, puisque le technicien français avait quitté l’Artois cet été pour rejoindre Crystal Palace.

Mais son aventure anglaise pourrait déjà tourner court. Selon les informations relayées par Foot Mercato, le club londonien envisagerait de se séparer de lui après un début de saison très compliqué. Une situation qui pourrait rendre son retour à Lens envisageable.

Le souvenir de son passage chez les Sang et Or reste particulièrement positif. Sous ses ordres, le club avait terminé vice-champion de France et remporté la Coupe de France. Son profil pourrait donc séduire une direction à la recherche d’un entraîneur capable de retrouver rapidement une dynamique collective.