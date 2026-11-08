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RC Lens – OM (1-2) : les Marseillais écœurent les Sang et Or à Bollaert, les notes

Par William TertrinMis à jour 2 min de lecture

William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis.

Ce dimanche soir, en clôture de la 10e journée de Ligue 1, l’OM est venu s’imposer à Bollaert après avoir ouvert le score très tôt par Gouiri (2e). L’égalisation de Thauvin à la 20e a finalement bien relancé les Lensois, qui ont dû s’incliner une deuxième fois sur le but du jeune Abdallah à la 82e. Sale semaine pour Lens, désormais 11e du classement. Marseillais fait une sacrée opération et remonte à une inespérée 4e place !

Les tops

DE LANGE

Cinq arrêts pour le Néerlandais, qui a totalement écœuré les Lensois, notamment Titraoui sur l’énorme occasion de 2-1 juste avant la mi-temps. En seconde période, il s’interpose par deux fois sur les tentatives d’Udol, ce qui a maintenu son équipe en vie. Et qui lui a permis d’aller chercher les trois points.

AGUERD

Le patron de la défense marseillais a encore une fois été un poison pour les attaquants lensois. Excellent devant Thauvin dans la surface (16e), il signe un énorme retour sur Kadile, parti seul en profondeur en fin de match.

GOUIRI

Buteur dès la 2e minute, il profite d’une énorme mésentente dans la défense pour marquer dans le but vide. Il manque l’occasion du 1-2 à la 25e en reprenant un ballon en extension qui s’écrase sur le haut de la transversale. À la 39e, il glisse le ballon à Harit qui frappe et oblige Risser à sortir la parade. Contré juste avant le deuxième but, il a tout de même le bonheur de voir Abdallah marquer de près.

Les flops

BAIDOO

On aurait pu croire à un scénario improbable si on avait imaginé ça avant le match, mais Lens a bel et bien réussi à encaisser un but gag dès la 2e minute, seulement quelques jours après en avoir pris 9 face à Côme. Clairement une mauvaise appréciation du numéro 6, qui regarde passer une passe de Gradit en retrait, ce qui profite à Gouiri. Si l’Autrichien s’est ensuite bien rattrapé dans le match, il est à nouveau fautif sur le deuxième but en remettant le ballon pour Abdallah.

ABDULHAMID

Complètement à la ramasse ce soir, il a gâché quelques occasions en faisant beaucoup de mauvais choix avec des ratés sur ses transmissions. Souvent pris de vitesse par Paixao, il est sur la scène de crime sur le 2e but marseillais.

HAZARD

Assez transparent ce soir, il n’a jamais réussi à se mettre en évidence, et est toujours autant à la peine à ce poste de numéro 9. Sorti à la 68e pour l’entrée de Mesloub.

Les notes

RC Lens : Risser (4) – Gradit (4), Baidoo (3), Todibo (4) – Abdulhamid (3), Titraoui (6), Haidara (5), Udol (6) – Thauvin (6), Sotoca (6), Hazard (3).

OM : de Lange (7) – Weah (6), Egan-Riley (5), Aguerd (7), Garcia (5) – Højbjerg (5), Nnadi (6) – Harit (5), Abdelli (5), Paixão (5) – Gouiri (7).

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