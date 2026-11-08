OM : Une sortie musclée relance le débat sur les ambitions marseillaises

Au terme de RC Lens-OM, Mohamed Toubache-Ter a affiché sa confiance dans le collectif marseillais. Malgré des moyens limités et l’absence de recrue évoquée par l’observateur, il estime que le club phocéen peut viser une place dans le top 5.

Une réponse directe aux pessimistes

Mohamed Toubache-Ter n’a pas attendu longtemps pour défendre l’Olympique de Marseille. Dans son message publié après RC Lens-OM, il s’en prend directement aux « pessimistes de bistrots » et souligne la capacité de cette équipe à rester compétitive tout au long de la saison.

Son constat repose avant tout sur la dimension collective affichée par les Marseillais. Plus que les individualités ou les moyens disponibles, c’est la cohérence d’ensemble qui nourrit son optimisme. Un signal positif alors que les ambitions de l’OM sont régulièrement mesurées à celles des autres cadors de Ligue 1.

« Cet OM avec ses moyens se battra tout au long de la saison… un vrai collectif. Ce Marseille sans la moindre recrue pourra finir dans le top 5 sans aucun problème. » — @MohamedTERParis https://twitter.com/MohamedTERParis/status/2119545609367572735

Le top 5 jugé accessible sans renfort

La projection est claire : selon Mohamed Toubache-Ter, Marseille possède déjà les armes pour terminer parmi les cinq premiers, même sans la moindre arrivée supplémentaire. Une prise de position forte dans un environnement où chaque période de mercato alimente les attentes et les interrogations autour de l’effectif.

Cette confiance ne ferme pas pour autant la porte à des mouvements. Plusieurs éléments pourraient encore être concernés par un départ, comme le rappelle notre point consacré aux possibles sorties marseillaises cet hiver. Mais le message est limpide : l’OM ne serait pas obligé de bouleverser son groupe pour rester dans la course.

La continuité du staff mise en avant

Autre élément souligné : le travail réalisé par le staff. Mohamed Toubache-Ter salue la « continuité » et la « consistance » de l’équipe marseillaise. Deux notions importantes dans une saison où l’accumulation des rendez-vous exige de conserver une ligne directrice, y compris lorsque les résultats ou les contenus peuvent être discutés.

La bataille pour terminer dans le top 5 ne se résumera toutefois pas à une déclaration d’intention. Elle demandera de la régularité et une capacité à éviter les passages à vide. Sur ce point, le collectif mis en avant après le déplacement à Lens constitue justement la principale source d’espoir.

Un message qui fixe désormais le niveau d’exigence

Cette sortie place aussi l’OM devant ses responsabilités. Affirmer que le top 5 est accessible sans recrutement revient à considérer que le groupe actuel dispose déjà d’une base suffisamment solide. La suite de la saison devra confirmer cette impression face à des concurrents eux aussi déterminés à s’installer dans le haut du tableau.

Sans verser dans l’excès, Mohamed Toubache-Ter valide donc la direction prise par Marseille et insiste sur la force du collectif. Une confiance assumée qui tranche avec le pessimisme ambiant et replace la continuité au centre du projet phocéen.