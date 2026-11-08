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RC Lens – OM : les compos de Cahuzac et Genesio sont connues

Par William Tertrin1 min de lecture

Voici les compos officielles du choc entre le RC Lens et l’OM.

Ce dimanche soir, quatre jours après la catastrophe face à Côme (1-9), le RC Lens reçoit l’OM en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compos officielles alignées par Yannick Cahuzac et Bruno Genesio. Coup d’envoi à 20H45 au stade Bollaert-Delelis.

La compo du RC Lens

Risser – Gradit, Baidoo, Todibo – Abdulhamid, Titraoui, Haidara, Udol – Thauvin (cap), Sotoca, Hazard.

La compo de l’OM

de Lange – Weah (cap), Egan-Riley, Aguerd, U. Garcia – Højbjerg, Nnadi – Harit, Abdelli, Paixão – Gouiri.

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