RC Lens – OM : les compos de Cahuzac et Genesio sont connues

Voici les compos officielles du choc entre le RC Lens et l’OM.
Ce dimanche soir, quatre jours après la catastrophe face à Côme (1-9), le RC Lens reçoit l’OM en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compos officielles alignées par Yannick Cahuzac et Bruno Genesio. Coup d’envoi à 20H45 au stade Bollaert-Delelis.
La compo du RC Lens
Risser – Gradit, Baidoo, Todibo – Abdulhamid, Titraoui, Haidara, Udol – Thauvin (cap), Sotoca, Hazard.
La compo de l’OM
de Lange – Weah (cap), Egan-Riley, Aguerd, U. Garcia – Højbjerg, Nnadi – Harit, Abdelli, Paixão – Gouiri.