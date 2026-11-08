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Stade Rennais : après Merlin, Haise déclasse encore un joueur avec une décision radicale

Par William Tertrin1 min de lecture
Franck Haise (Stade Rennais)

Après Quentin Merlin, Arnaud Nordin fait à son tour les frais des choix de Franck Haise : l’ailier rennais va retrouver la National 2 avec la réserve du Stade Rennais.

Le message envoyé par Franck Haise est de plus en plus clair au Stade Rennais. Après Quentin Merlin, c’est au tour d’Arnaud Nordin de descendre d’un étage. Selon les informations de Benjamin Quarez, journaliste au Parisien, l’attaquant rennais évoluera avec l’équipe réserve ce dimanche, à l’occasion de la rencontre face à Brest en National 2.

Une décision qui ressemble à une nouvelle sanction sportive de la part de l’entraîneur rennais. Déjà écarté des dernières convocations de l’équipe première, Arnaud Nordin traverse une période particulièrement compliquée. Son temps de jeu s’est considérablement réduit et il peine à convaincre Franck Haise.

Après Quentin Merlin, Arnaud Nordin déclassé à son tour

Le cas de Quentin Merlin avait déjà illustré les exigences du technicien rennais. En difficulté dans la hiérarchie au poste de latéral gauche, l’ancien Marseillais avait lui aussi été envoyé avec la réserve en National 2. Une situation désormais similaire pour Arnaud Nordin. Pour cette rencontre face à Brest, le jeune gardien Kilian Belazzoug sera également de la partie et gardera les buts de la réserve.

À travers ces décisions, Franck Haise rappelle que personne ne bénéficie d’un statut privilégié au Stade Rennais. Pour Arnaud Nordin, l’objectif est désormais clair : retrouver du rythme, convaincre son entraîneur et espérer rapidement réintégrer le groupe professionnel.

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