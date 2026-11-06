Pronostic Stade Rennais – LOSC (08/11) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la 10e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et le LOSC, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est un choc dans la course à l’Europe qui se disputera ce dimanche (15h) au Roazhon Park ! Cinquième au classement, le Stade Rennais reçoit le LOSC, deuxième, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Les Rennais restent sur une lourde défaite sur la pelouse de l’OGC Nice (5-2), tandis que les Dogues ont remporté le derby du Nord face au RC Lens (1-0) le week-end dernier.

Ligue 1 – Stade Rennais vs LOSC

Dimanche 8 novembre 2026 · 15h · Roazhon Park

Stade Rennais : rebondir après la désillusion niçoise

Le Stade Rennais aborde cette rencontre avec une revanche à prendre. Lourdement battus sur la pelouse de l’OGC Nice (5-2) lors de la précédente journée, les Bretons ont subi un sérieux coup d’arrêt après un début de championnat qui leur permet néanmoins d’occuper la cinquième place. Cette réception du LOSC représente donc une occasion de se rassurer et de montrer que cette déroute sur la Côte d’Azur n’était qu’un accident.

Face à un concurrent direct pour les places européennes, les Rennais devront avant tout retrouver une meilleure organisation défensive. Encaisser cinq buts lors d’une seule rencontre a mis en évidence certaines fragilités, notamment dans la gestion des espaces et des transitions adverses. Contre une formation lilloise capable de se projeter rapidement vers l’avant, les joueurs rennais ne pourront pas se permettre de reproduire les mêmes erreurs.

Le soutien du Roazhon Park pourrait toutefois constituer un atout important. Devant leur public, les Rouge et Noir auront certainement à cœur de montrer un visage plus conquérant et de prendre rapidement l’initiative. Une entame réussie pourrait leur permettre de retrouver de la confiance, tout en mettant sous pression une équipe lilloise qui arrive en Bretagne avec des ambitions élevées.

Sur le plan offensif, Rennes possède des arguments pour inquiéter son adversaire. Les Bretons devront notamment chercher à accélérer le jeu dans les trente derniers mètres, en multipliant les déplacements et les combinaisons pour déséquilibrer la défense nordiste. Leur capacité à se montrer efficaces dans la surface adverse sera déterminante face à un LOSC qui devrait laisser peu d’occasions franches.

La bataille du milieu de terrain pourrait également peser lourd dans le scénario de la rencontre. Pour éviter de subir les offensives lilloises, les Rennais devront se montrer plus agressifs à la récupération et limiter les pertes de balle dangereuses. Un meilleur équilibre entre les phases offensives et défensives sera indispensable pour espérer prendre le dessus.

Enfin, l’enjeu comptable n’est pas négligeable. Une victoire permettrait au Stade Rennais de se rapprocher du podium et de relancer immédiatement sa dynamique avant la trêve internationale. À l’inverse, une nouvelle contre-performance pourrait fragiliser sa position dans la course à l’Europe et laisser les Dogues prendre davantage d’avance.

LOSC : poursuivre sur la lancée du derby

Le LOSC se présente au Roazhon Park avec le plein de confiance. Vainqueurs du RC Lens (1-0) lors du derby du Nord le week-end dernier, les Dogues ont décroché un succès important, aussi bien sur le plan sportif que psychologique. Deuxièmes de Ligue 1 après neuf journées, les Lillois ont désormais l’occasion de confirmer leur excellent début de saison face à un autre prétendant aux premières places.

Le succès contre Lens a notamment permis aux Nordistes de démontrer leur capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. Dans une rencontre disputée, ils ont su faire preuve de patience et de solidité pour conserver leur avantage. Des qualités qui pourraient de nouveau leur être utiles à Rennes, où ils devraient rencontrer une opposition déterminée à réagir.

L’une des principales forces du LOSC réside dans sa capacité à s’adapter aux différentes situations de match. Les Dogues peuvent chercher à contrôler le ballon lorsqu’ils en ont l’opportunité, mais également évoluer de manière plus directe pour profiter des espaces laissés par leurs adversaires. Cette polyvalence tactique pourrait leur permettre de poser des problèmes à une équipe rennaise en quête de stabilité.

Face aux Bretons, les Lillois auront probablement identifié les difficultés défensives rencontrées par leur adversaire à Nice. Les transitions rapides, les appels dans le dos de la défense et les changements de rythme pourraient représenter des solutions intéressantes pour faire la différence. Il faudra néanmoins éviter de se découvrir, car Rennes dispose des qualités nécessaires pour sanctionner les moindres erreurs.

L’efficacité offensive pourrait justement être l’un des éléments déterminants de cette affiche. Dans un duel entre deux équipes du haut de tableau, les occasions ne seront pas nécessairement nombreuses. Les Nordistes devront donc se montrer particulièrement précis dans le dernier geste et exploiter au maximum leurs temps forts.

Le LOSC devra également gérer l’intensité imposée par son adversaire. Après les efforts consentis lors du derby, ce nouveau déplacement exigeant pourrait mettre à l’épreuve les ressources physiques des Dogues. La fraîcheur des joueurs et la capacité à maintenir un niveau d’engagement élevé pendant toute la rencontre pourraient ainsi jouer un rôle important.

En cas de victoire, Lille conforterait sa deuxième place et réaliserait une excellente opération face à un concurrent direct. Mais un match nul à Rennes ne constituerait pas non plus un mauvais résultat, compte tenu de la difficulté de ce déplacement et de la nécessité de conserver une certaine régularité sur l’ensemble de la saison.

Les confrontations entre les deux équipes

Les oppositions entre le Stade Rennais et le LOSC sont régulièrement disputées. Habitués à se retrouver dans la lutte pour les places européennes, les deux clubs ont souvent livré des rencontres où l’engagement et la rigueur tactique occupent une place importante.

Ces dernières saisons, les confrontations entre Rennais et Lillois ont notamment mis en évidence l’importance des détails. Dans ce type de rendez-vous, une erreur défensive, un coup de pied arrêté ou un exploit individuel peut suffire à faire basculer le résultat.

Le Roazhon Park représente un environnement particulier pour les visiteurs. Poussés par leurs supporters, les Bretons cherchent généralement à imposer une forte intensité dès les premières minutes. Le LOSC devra donc être capable de résister à cette pression initiale avant de développer son propre jeu.

Cette nouvelle confrontation s’annonce d’autant plus intéressante que les deux équipes abordent le rendez-vous dans des dynamiques opposées. Rennes souhaite effacer sa lourde défaite à Nice, tandis que Lille veut capitaliser sur son succès contre Lens. Le contexte pourrait favoriser une rencontre engagée, où aucune des deux formations ne voudra céder du terrain à un rival européen.

Les compositions probables

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Reynolds, Cresswell, Ait Boudlal, Rouault, Nagida – Szymanski, Rongier, Thomasson – Al-Tamari, Dia.

Absent : Aucun.

Incertains : Lepaul (reprise), Frankowski (blessé).

La compo probable du LOSC : Özer – Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Perraud ou Verdonk – Kjaergaard, André – E. Mbappé, Haraldsson, Diaoune – Giroud.

Absents : Igamane (reprise), Santos, Ueda (blessés).

Incertain : Bentaleb (malade).

Les joueurs à suivre

Sebastian Szymanski (Stade Rennais) : Le milieu offensif polonais pourrait avoir un rôle majeur dans cette rencontre. Grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à se projeter vers la surface adverse, Sebastian Szymanski représente une solution intéressante pour désorganiser le bloc lillois. Dans un match où la maîtrise du milieu de terrain pourrait être essentielle, sa faculté à trouver des passes entre les lignes et à créer des situations dangereuses sera particulièrement précieuse. Après la défaite à Nice, Rennes aura besoin de joueurs capables de prendre leurs responsabilités offensivement, et Szymanski pourrait être l’un d’eux.

Olivier Giroud (LOSC) : L’expérience d’Olivier Giroud pourrait constituer un avantage pour le LOSC dans ce déplacement délicat. Habitué aux rencontres à fort enjeu, l’attaquant français possède les qualités nécessaires pour peser sur une défense rennaise qui reste sur une prestation compliquée. Son jeu dos au but, sa présence dans la surface et son efficacité dans les duels aériens pourraient permettre aux Dogues de se créer des occasions. Dans une opposition qui pourrait se jouer sur peu de situations, Giroud représente un profil capable de faire la différence, que ce soit en tant que titulaire ou en entrant en cours de match.

Notre pronostic pour Stade Rennais – LOSC

Cette affiche entre Rennes et Lille promet une opposition particulièrement équilibrée entre deux formations qui ambitionnent de décrocher une qualification européenne. Si les Dogues occupent la deuxième place du classement, les Bretons, cinquièmes, ont l’occasion de réduire l’écart avec un concurrent direct. L’enjeu devrait donc pousser les deux équipes à prendre des initiatives, même si la prudence pourrait également être de mise.

Le Stade Rennais traverse une période délicate, avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Après leur succès contre Strasbourg (3-0), les joueurs de Franck Haise ont lourdement chuté à Nice (5-2). Une irrégularité qui contraste avec leurs performances à domicile, puisque les Rennais sont toujours invaincus au Roazhon Park en championnat. Ligue 1 (08/11/2026)

Les Bretons ont néanmoins montré davantage de solidité ce jeudi en Ligue Europa, en obtenant un match nul contre l’Olympiakos (0-0). Même s’ils n’ont pas réussi à faire la différence offensivement, ils ont évité de concéder une nouvelle défaite. Ce résultat pourrait leur permettre de retrouver un peu de confiance avant de recevoir une équipe lilloise en pleine forme.

L’absence probable d’Estéban Lepaul pourrait toutefois compliquer les plans de Franck Haise. Déjà privé de son attaquant lors des dernières rencontres, l’entraîneur rennais devra trouver d’autres solutions pour mettre en difficulté la défense nordiste. Les performances de Sebastian Szymanski et de Boulaye Dia pourraient notamment être déterminantes dans ce secteur.

De son côté, le LOSC affiche une régularité intéressante depuis plusieurs semaines. Invaincus lors de leurs quatre dernières rencontres de Ligue 1, les Dogues ont notamment ramené un point de Monaco (1-1), avant de remporter le derby du Nord contre Lens (1-0). Une dynamique qui leur permet d’occuper la deuxième place du championnat et d’aborder ce déplacement avec des certitudes.

Les hommes de Davide Ancelotti ont également obtenu un résultat positif mercredi en Ligue des Champions, avec un match nul sur la pelouse de Bodø/Glimt (0-0). Si les Lillois n’ont pas trouvé la faille, ils ont une nouvelle fois préservé leur cage inviolée. Leur organisation défensive pourrait représenter un obstacle important pour les Rennais.

Cependant, le LOSC devra composer avec plusieurs absences, notamment celles d’Ayase Ueda, Hamza Igamane et Tiago Santos. Ces indisponibilités réduisent les possibilités de rotation de Davide Ancelotti, alors que les Nordistes viennent d’enchaîner plusieurs rencontres exigeantes. Le déplacement européen en Norvège pourrait également laisser quelques traces sur le plan physique.

Le scénario pourrait ainsi dépendre de la capacité des Rennais à imposer leur rythme. À domicile, les Bretons devraient chercher à prendre l’initiative pour effacer leur dernière contre-performance en championnat. Mais face à une équipe lilloise disciplinée et difficile à déséquilibrer, ils devront faire preuve de patience et éviter les pertes de balle qui pourraient offrir des situations de contre-attaque aux visiteurs.

Les coups de pied arrêtés pourraient également avoir leur importance. Dans une rencontre où les espaces risquent d’être limités, un corner ou un coup franc bien exploité pourrait permettre à l’une des deux formations de prendre l’avantage. La qualité technique des joueurs offensifs rennais et l’expérience de certains éléments lillois pourraient faire la différence dans ces situations.

Enfin, la fatigue liée aux rencontres européennes disputées cette semaine pourrait peser sur la seconde période. Les deux équipes ont été tenues en échec sur le score de 0-0 et pourraient manquer de fraîcheur au fil des minutes. Les changements effectués par les entraîneurs pourraient donc jouer un rôle majeur dans le dernier tiers de la rencontre.

Au regard des dynamiques actuelles, Lille semble disposer d’un léger avantage sur le plan de la confiance et de la solidité collective. Mais Rennes conserve de sérieux arguments à domicile et devrait afficher un visage plus convaincant que lors de sa défaite à Nice. Nous imaginons donc une opposition serrée, avec des occasions de part et d’autre, et une issue qui pourrait se décider dans les dernières minutes.

Les cotes de Stade Rennais – LOSC

Résultat Cote Victoire du Stade Rennais 2,10 Match nul 3,75 Victoire du LOSC 3,25

Notre pronostic : match nul entre le Stade Rennais et le LOSC, côté à 3,75

Pour cette rencontre, nous misons sur un match nul entre le Stade Rennais et le LOSC. Malgré leur lourde défaite à Nice (5-2) le week-end dernier, les Rennais restent invaincus à domicile en championnat et devraient afficher un tout autre visage devant leur public. Cinquièmes au classement, les Bretons auront à cœur de réagir face à un concurrent direct dans la course aux places européennes.

De son côté, le LOSC aborde ce déplacement avec davantage de confiance après sa victoire dans le derby du Nord face au RC Lens (1-0). Deuxièmes de Ligue 1, les Dogues restent sur quatre rencontres sans défaite en championnat et possèdent les arguments nécessaires pour mettre en difficulté la défense rennaise. Mais les Lillois pourraient également manquer de fraîcheur après leur déplacement européen cette semaine sur la pelouse de Bodø/Glimt (0-0).

Entre une équipe rennaise déterminée à se racheter et une formation lilloise solide et difficile à manœuvrer, nous nous attendons à une rencontre particulièrement équilibrée. Les deux équipes pourraient parvenir à trouver le chemin des filets sans réussir à se départager. Nous voyons donc le Stade Rennais et le LOSC se quitter sur un score de parité (1-1), un résultat qui permettrait aux deux formations de prendre un point avant la trêve internationale.

Notre score : Stade Rennais 1-1 LOSC.