LOSC, RC Lens : Giroud fait basculer le derby et propulse Lille

Longtemps tenu en échec par un RC Lens solide, le LOSC a fini par trouver l’ouverture dans les dernières minutes du 125e derby du Nord (1-0). Entré en jeu, Olivier Giroud a encore endossé le costume du héros pour installer les Dogues à la deuxième place de Ligue 1.

Le LOSC domine sans parvenir à concrétiser

Disputé dans une ambiance particulière, sans supporters lensois dans le parcage visiteurs après les incidents survenus à Bruges, ce derby a rapidement tourné à l’avantage du LOSC. Les hommes de Davide Ancelotti ont monopolisé le ballon et installé le Racing dans sa moitié de terrain, sans parvenir à récompenser leur domination.

Ethan Mbappé a signé la première alerte avec une frappe passée près du poteau de Robin Risser (18e). Deux minutes plus tard, le gardien lensois a dû intervenir devant Soriba Diaoune. Déjà passeur décisif à Monaco le week-end précédent, le jeune Lillois de 19 ans a ensuite trouvé la barre transversale (34e).

Peu entreprenants, les Sang et Or ont tout de même rappelé qu’ils pouvaient se montrer dangereux. Berke Özer a notamment détourné une tentative d’Abdelhamid avant la pause (39e). Le score nul et vierge ne reflétait alors pas totalement la maîtrise des Dogues.

Thauvin manque le tournant du derby

Le scénario n’a guère changé au retour des vestiaires. Mbappé a de nouveau buté sur Risser (54e), avant que Florian Thauvin ne bénéficie de la meilleure occasion lensoise. Lancé face à Özer, l’international français a perdu son duel avec le portier lillois (58e).

Cette rencontre intervenait également dans une période marquée par une nouvelle blessure d’Ansu Fati, touché aux ischio-jambiers face à Lille et contraint de sortir dès la 15e minute.

Nouvelle rechute pour Ansu Fati, touché aux ischio-jambiers contre Lille. Tout juste revenu en forme, il est sorti dès la 15e minute. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2114609050507677808

Giroud surgit au meilleur moment

Alors que les changements opérés des deux côtés ne semblaient pas devoir débloquer la rencontre, Olivier Giroud a fait parler son sens du placement. Entré à la 73e minute, l’avant-centre a parfaitement suivi une frappe lointaine de Nabil Bentaleb, repoussée plein axe par Risser, pour ouvrir le score à la 86e.

Pierre-Mauroy pouvait enfin rugir. Comme le souligne également l’analyse de Foot Mercato, l’inusable Giroud a une nouvelle fois joué un rôle décisif en sortie de banc. Une réalisation suffisante pour offrir au LOSC un succès précieux face à son rival régional.

Lille grimpe à la deuxième place

Au-delà du prestige attaché au derby, cette victoire permet aux Dogues de réaliser une excellente opération comptable. Troisième avant la rencontre, Lille monte à la deuxième place de Ligue 1 et consolide sa présence dans le trio de tête.

Le RC Lens, qui aurait dépassé son voisin en cas de victoire, reste derrière et concède son quatrième revers de la saison en championnat. Une soirée frustrante pour les hommes de Yannick Cahuzac, longtemps solides mais finalement punis par Giroud dans le money-time.