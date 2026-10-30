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RC Lens : bonne nouvelle pour Florian Thauvin avant le derby

Par William Tertrin - 30 Oct 2026, 10:00

Avant le choc face au LOSC, Florian Thauvin peut compter sur une reconnaissance de taille : Davide Ancelotti a souligné son importance dans l’animation offensive du RC Lens, tout en prévenant que le danger artésien ne se limitait pas à lui.

À la veille du Derby du Nord, programmé ce vendredi soir au stade Pierre-Mauroy, Florian Thauvin est au centre de toutes les attentions. L’attaquant du RC Lens réalise un excellent début de saison et représente l’une des principales menaces pour la défense lilloise. Interrogé sur la manière de le neutraliser, l’entraîneur du LOSC, Davide Ancelotti, a livré une réponse qui devrait faire plaisir au numéro 10 lensois.

Davide Ancelotti reconnaît l’importance de Thauvin

Avec quatre buts et sept passes décisives en huit rencontres de Ligue 1, Florian Thauvin s’impose comme l’un des hommes forts du collectif artésien. En conférence de presse ce jeudi, Davide Ancelotti n’a pas minimisé le poids de l’ancien international français dans le jeu lensois. Pour autant, le technicien italien ne souhaite pas concentrer toute la préparation du derby sur un seul joueur.

« Il faut gérer Lens comme collectif. Pour gagner le derby, c’est avec le collectif. Et c’est avec le collectif qu’on doit gérer les difficultés, la qualité des joueurs comme lui », a expliqué l’entraîneur lillois, dans des propos rapportés par Le Petit Lillois. Avant d’ajouter au sujet de Florian Thauvin : « C’est évidemment un joueur très important dans les animations offensives de Lens. »

Un danger qui dépasse le seul Florian Thauvin

Une déclaration qui confirme l’importance de Florian Thauvin dans le dispositif lensois. Si le LOSC compte bien limiter son influence, l’approche collective prônée par Davide Ancelotti pourrait toutefois laisser davantage d’espaces au numéro 10 pour s’exprimer et faire parler ses qualités offensives. Le coach lillois entend surtout empêcher le RC Lens de développer son jeu dans son ensemble, plutôt que de miser sur un plan exclusivement destiné à contenir son numéro 10.

Très attendu pour ce Derby du Nord, Florian Thauvin devrait être surveillé de près par les défenseurs lillois, mais pas seulement. En tribunes aussi, l’accueil promet d’être hostile pour l’ancien joueur du LOSC, dont le passé avec Lille risque de lui valoir quelques sifflets et mots doux de la part des supporters nordistes.

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