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PSG Mercato : un club de Ligue 1 veut doubler Paris pour un crack de Ligue 2

Par William Tertrin - 29 Oct 2026, 22:40

Courtisé par le PSG, Laciné Megnan-Pavé pourrait également attirer l’attention du LOSC, qui serait susceptible de s’inviter dans la course à l’un des plus grands espoirs du football français.

Le Paris Saint-Germain va-t-il devoir faire face à un nouveau concurrent dans le dossier Laciné Megnan-Pavé ? Selon une information de Mohamed Toubache-Ter , le LOSC pourrait s’intéresser à l’attaquant de Montpellier. Une piste qui, si elle se confirme, placerait Lille face à Paris dans un dossier particulièrement prometteur.

À seulement 16 ans, Laciné Megnan-Pavé s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus surveillés du football français. Formé à Montpellier, où il a marqué 3 buts en 8 matchs cette saison, l’attaquant a signé son premier contrat professionnel en février 2026, jusqu’en juin 2028. Le PSG avait déjà tenté de le recruter lors du dernier mercato estival, avec plusieurs offres, dont une estimée à environ 10 millions d’euros selon L’Équipe. Mais le MHSC avait résisté aux sollicitations parisiennes.

Le LOSC prêt à jouer les trouble-fêtes ?

L’intérêt potentiel de Lille serait à surveiller de près. Réputé pour sa capacité à repérer et à développer de jeunes joueurs, le club nordiste pourrait chercher à prendre position sur ce dossier si l’opportunité se présente.

Le PSG dispose déjà d’un historique concret dans ce dossier, mais Lille pourrait tenter de profiter de la concurrence pour avancer ses pions. Pour Montpellier, l’enjeu sera de protéger un joueur considéré comme un élément majeur de son avenir.

Une chose est sûre : Laciné Megnan-Pavé sera un nom à suivre lors des prochains mercatos. Si l’intérêt du LOSC se confirme, le PSG pourrait bien voir un club de Ligue 1 lui compliquer la tâche pour attirer cette pépite de Ligue 2.

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