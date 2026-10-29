Stade Rennais Mercato : Martin Terrier envoyé loin de Rennes !

Alors que le Stade Rennais et le LOSC seraient toujours intéressés par Martin Terrier, un sondage donne une première tendance sur l’avenir de l’attaquant du Bayer Leverkusen.

Martin Terrier pourrait bien être l’un des noms à suivre lors du prochain mercato hivernal. Parti du Stade Rennais à l’été 2024 pour rejoindre le Bayer Leverkusen, l’attaquant français continue de susciter l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1. Comme nous vous l’avons relayé sur notre site ce mercredi, le Stade Rennais et le LOSC, qui avaient déjà tenté de se positionner sur le joueur l’été dernier, seraient toujours intéressés par son recrutement en janvier prochain.

Un possible retour de Martin Terrier au Stade Rennais ne manquerait pas de faire parler, lui qui a laissé de bons souvenirs en Bretagne avant de tenter l’aventure en Bundesliga. Mais les Rouge et Noir ne seraient pas seuls sur le dossier puisque Lille resterait également à l’affût. De quoi laisser présager un mercato hivernal animé autour de l’ancien Rennais, dont l’avenir au Bayer Leverkusen pourrait être l’un des sujets des prochaines semaines.

Un retour de Martin Terrier à Rennes fait débat

Pour savoir où les internautes imaginent Martin Terrier poursuivre sa carrière après le mercato hivernal, nous avons organisé un sondage sur X. Et les résultats réservent quelques surprises. À la question « Dans quel club Martin Terrier évoluera-t-il après le mercato hivernal ? », 38,5 % des votants ont répondu « Autre club », tandis que le Bayer Leverkusen et le LOSC recueillent chacun 23,1 % des suffrages. Le Stade Rennais arrive en dernière position avec seulement 15,4 % des voix.

Malgré l’intérêt annoncé des deux formations françaises, c’est donc l’hypothèse d’un départ vers une autre destination qui arrive en tête de ce sondage. Le Bayer Leverkusen et le LOSC se partagent la deuxième place, avec près d’un quart des votes chacun. De son côté, le Stade Rennais peine à convaincre, puisque moins d’un participant sur six imagine un retour de Martin Terrier en Bretagne cet hiver. Un résultat surprenant pour un joueur qui a marqué son passage chez les Rouge et Noir avant de rejoindre l’Allemagne à l’été 2024. Ces résultats témoignent de l’incertitude entourant l’avenir de l’attaquant français, dont la prochaine destination reste difficile à anticiper. Reste désormais à savoir si Rennes ou Lille parviendra à concrétiser son intérêt lors du mercato de janvier.