Ian Cathro peut compter sur une vague de bonnes ondes avant le périlleux déplacement de l’ASSE à Guingamp pour le compte de la 11e journée de Ligue 2 (samedi, 20h).

L’ASSE aborde son déplacement à Guingamp avec plusieurs motifs de satisfaction même si l’EAG a retrouvé le sourire vendredi dernier. Après une série de trois défaites consécutives, les Bretons ont réagi sur la pelouse de Clermont en s’imposant 2-0. Samir Ben Brahim, arrivé de Versailles cet été, s’est illustré en signant un doublé décisif.

Une marée verte encore attendue au Roudourou

Un succès qui permet aux hommes de Sylvain Ripoll de reprendre confiance avant de retrouver leur public. Mais au Roudourou, les Guingampais restent sur deux revers consécutifs face au Red Star (1-3) et à Pau (1-2). Une fragilité à domicile dont l’ASSE pourrait tenter de profiter. Les Verts connaissent d’ailleurs la recette. En février dernier, les Verts s’étaient imposés en Bretagne (2-1) grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili, alors sous les ordres de Philippe Montanier. Ian Cathro espère désormais voir son équipe reproduire une performance similaire pour poursuivre sa dynamique et ramener un résultat positif de ce déplacement.

Pour cette rencontre, l’ASSE pourra compter sur un soutien précieux. Comme lors du précédent déplacement victorieux à Guingamp, les supporters stéphanois devraient se déplacer en nombre dans les Côtes-d’Armor. D’après Le Télégramme, le parcage visiteurs affichera complet samedi soir. « Le parcage visiteur, qui peut accueillir 850 personnes, sera plein », a indiqué Erwan Garnier, directeur de la sécurité de l’En Avant Guingamp.

Cette mobilisation constitue une véritable bonne nouvelle pour Ian Cathro et son groupe. Autre élément rassurant : à ce stade, la préfecture des Côtes-d’Armor n’a pas pris d’arrêté encadrant le déplacement des supporters pour cette affiche. La présence du public stéphanois pourra donc, sous réserve d’éventuelles évolutions, contribuer à créer une belle ambiance au Roudourou.

Millot porte chance à l’ASSE

Enfin, l’ASSE connaît l’identité de l’arbitre qui officiera samedi soir. Benoît Millot a été désigné pour diriger cette rencontre de la 11e journée de Ligue 2. Un choix qui peut également rassurer les Stéphanois au regard de son historique avec le club.

L’arbitre a dirigé les Verts à 25 reprises, pour un bilan de 13 victoires, trois matchs nuls et neuf défaites. Un bilan globalement positif, même s’il ne garantit évidemment rien pour la rencontre à venir. Sa dernière apparition lors d’un match de l’ASSE remonte au 31 août 2026, à l’occasion de la victoire renversante des Stéphanois à Dijon (3-2).

Entre la mobilisation annoncée des supporters, les difficultés récentes de Guingamp à domicile et des statistiques arbitrales favorables, plusieurs signaux sont donc positifs pour les Verts. Reste désormais à Ian Cathro et à ses joueurs de transformer ces bonnes nouvelles en résultat sur le terrain. Car au Roudourou, l’ASSE devra surtout répondre présente dans le combat pour espérer repartir avec les trois points.