Pronostic Le Havre – PSG (30/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la neuvième journée de Ligue 1 entre le Havre et le PSG, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le Paris Saint-Germain ouvre la neuvième journée de Ligue 1 avec un déplacement ce vendredi (19h) sur la pelouse du Havre. Après avoir retrouvé son trône de leader pour la première fois de la saison grâce à sa victoire lundi contre l’Olympique Lyonnais (2-0), le club de la capitale compte bien ne plus le lâcher jusqu’à la fin de l’exercice. Pour cela, les Parisiens devront décrocher une neuvième victoire consécutive toutes compétitions confondues sur la pelouse du HAC.

Ligue 1 – Le Havre vs PSG

Vendredi 30 octobre 2026 · 19h · Stade CMA CGM Océane

Le Havre : un début de saison cauchemardesque

Le Havre connaît un début d’exercice 2026-2027 particulièrement compliqué. Après huit journées de Ligue 1, les Normands occupent la dernière place du classement avec seulement deux points au compteur. Seule équipe du championnat à ne pas avoir encore remporté le moindre match, avec deux nuls et six défaites, le HAC accuse déjà cinq longueurs de retard sur le premier non-relégable. Une situation inquiétante pour les hommes de Didier Digard, qui devront rapidement réagir pour ne pas se retrouver décrochés dans la course au maintien.

Les Havrais traversent actuellement une période très délicate, avec quatre défaites consécutives en championnat. Battus successivement par Toulouse (3-2), Lille (1-0) et Auxerre (1-3), ils ont subi un nouveau revers dimanche dernier sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (4-3). Malgré trois buts inscrits au Vélodrome et une prestation offensive encourageante, les Ciel et Marine ont une nouvelle fois payé leurs largesses défensives. Un problème récurrent depuis le début de la saison.

Le secteur défensif représente d’ailleurs l’une des principales préoccupations de Didier Digard. Le Havre peine à trouver le bon équilibre entre sa volonté de se projeter vers l’avant et la nécessité de protéger son but. Face à une équipe parisienne particulièrement redoutable dans les trente derniers mètres, les Normands devront afficher une rigueur bien supérieure à celle montrée lors de leurs dernières sorties.

Pour autant, le HAC possède quelques arguments offensifs. Auteur d’un doublé face à l’OM, Joshua Maja a notamment démontré qu’il pouvait se montrer efficace devant le but. L’ancien Bordelais, qui totalise désormais trois réalisations en Ligue 1, représente l’un des principaux espoirs havrais pour tenter de faire douter la défense parisienne. Rayan Fofana, déjà auteur de deux buts, constitue également une solution intéressante dans le secteur offensif.

Mais la tâche s’annonce particulièrement difficile pour les Normands, qui devront également composer avec plusieurs absences importantes. Le gardien Lionel Mpasi, le défenseur Stephan Zagadou et l’ailier Felix Mambimbi sont toujours indisponibles. Timothée Pembélé et Elias Jelert devraient également manquer cette rencontre. Des forfaits qui réduisent les possibilités de Didier Digard, notamment dans un secteur défensif déjà en grande difficulté.

Devant leur public, les Havrais tenteront néanmoins de créer la surprise face au champion de France en titre. Un résultat positif leur permettrait de mettre fin à leur série de défaites et de retrouver un peu de confiance avant d’aborder les prochaines échéances dans la course au maintien.

PSG : poursuivre sa série impressionnante et conforter sa première place

De son côté, le Paris Saint-Germain semble avoir définitivement lancé sa saison. Après des débuts relativement irréguliers en Ligue 1, les hommes de Luis Enrique ont retrouvé leur meilleur niveau et enchaînent désormais les victoires. Leur succès lundi soir face à l’Olympique Lyonnais (2-0), jusque-là leader du championnat, leur a permis de prendre seuls les commandes du classement pour la première fois de l’exercice. Une position que les Parisiens entendent conserver le plus longtemps possible.

Le club de la capitale traverse actuellement une période particulièrement faste. Toutes compétitions confondues, les champions d’Europe en titre restent sur huit victoires consécutives, une série qui témoigne de leur montée en puissance. Après avoir dominé Le Mans (3-1) et Strasbourg (3-1) en championnat, les Parisiens ont également réalisé deux performances de prestige en Ligue des Champions, en s’imposant sur les pelouses de Manchester City (4-2) et face au FC Barcelone (4-2).

Ces résultats confirment notamment la puissance offensive du PSG, capable de faire la différence face à des adversaires de très haut niveau. Malgré plusieurs absences importantes dans son secteur offensif, Luis Enrique dispose encore de nombreuses solutions pour mettre en difficulté les défenses adverses. La variété des profils et la qualité technique de ses joueurs permettent notamment aux Parisiens de se montrer dangereux aussi bien dans les attaques placées que dans les transitions rapides.

Le succès face à l’OL a également permis au PSG de retrouver davantage de solidité défensive. Après avoir encaissé deux buts contre Manchester City, puis deux autres face au FC Barcelone, les Parisiens ont réussi à préserver leur cage inviolée face aux Lyonnais. Une performance encourageante pour Luis Enrique, qui cherche à trouver le bon équilibre entre l’efficacité offensive de son équipe et sa rigueur sans ballon.

L’entraîneur espagnol devra toutefois continuer à composer avec une infirmerie bien remplie. Ousmane Dembélé, touché à la cuisse gauche, Marquinhos, blessé à la cuisse droite, et Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou, restent indisponibles. Nuno Mendes est également annoncé incertain, tandis qu’Alessandro Longoni poursuit sa reprise. Des absences qui pourraient conduire Luis Enrique à procéder à quelques ajustements dans son onze de départ.

Malgré ces forfaits, le PSG possède un effectif suffisamment riche pour aborder ce déplacement avec confiance. Désiré Doué, Maghnes Akliouche, Ferran Torres ou encore Achraf Hakimi représentent autant de solutions capables de faire la différence. Face à la lanterne rouge du championnat, les Parisiens auront l’occasion de confirmer leur excellente dynamique et de mettre la pression sur leurs poursuivants.

Une victoire au Stade Océane permettrait au PSG de porter son total à 20 points et de consolider son fauteuil de leader avant les autres rencontres de cette neuvième journée. Un objectif important pour les hommes de Luis Enrique, qui semblent désormais déterminés à ne plus laisser échapper la première place.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières oppositions entre Le Havre et le Paris Saint-Germain ont très largement tourné à l’avantage du club de la capitale. Sur leurs six dernières confrontations en Ligue 1, les Parisiens se sont imposés à cinq reprises, pour un seul match nul. Une domination qui illustre l’écart de niveau entre les deux formations ces dernières saisons.

Lors de l’exercice 2024-2025, le PSG avait notamment remporté les deux rencontres, d’abord au Stade Océane (4-1) en août 2024, puis au Parc des Princes (2-1) en avril 2025. Les Parisiens avaient également confirmé leur supériorité lors de la saison suivante, avec un succès à domicile (3-0) en novembre 2025, puis une courte victoire au Havre (1-0) en février 2026.

Le dernier succès havrais face au PSG remonte à une époque bien plus ancienne. Depuis le retour du club normand dans l’élite, les Ciel et Marine n’ont pas réussi à faire tomber les Parisiens. Ils avaient néanmoins obtenu un match nul spectaculaire au Parc des Princes (3-3) en avril 2024, prouvant qu’ils pouvaient parfois bousculer le champion de France.

Cette nouvelle confrontation s’annonce donc particulièrement déséquilibrée sur le papier. Si le PSG tentera de prolonger son excellente série face au HAC, les hommes de Didier Digard espèrent profiter du soutien de leur public pour réaliser l’un des exploits de cette neuvième journée.

Les compos probables

La compo probable du Havre : Gallon – Ouziad, Seko, Touba, Mwanga, Koffi – R. Ndiaye, Ebonog, Richardson – Maja, Samatta.

Absents : Mpasi, Zagadou, Mambimbi, Pembélé, Jelert (blessés, reprise).

La compo probable du PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Zaïre-Emery, Beraldo, Ruiz – Akliouche, Torres, Godts.

Absents : Kvaratskhelia, Dembélé, Marquinhos, Mendes (blessés).

Les joueurs à suivre

Joshua Maja (Le Havre) : L’attaquant nigérian représente l’une des principales armes offensives du HAC. Auteur de trois buts depuis le début de la saison, il reste notamment sur un doublé inscrit dimanche dernier face à l’Olympique de Marseille (4-3). Une performance qui pourrait lui permettre d’aborder ce rendez-vous avec davantage de confiance. Grâce à son sens du placement, sa capacité à attaquer la profondeur et son efficacité dans la surface de réparation, l’ancien Bordelais pourrait profiter des espaces laissés par une défense parisienne privée de Marquinhos. Face au PSG, Maja aura néanmoins besoin d’être bien alimenté par ses partenaires pour espérer se procurer des occasions.

Mika Godts (PSG) : L’ailier belge pourrait être l’un des joueurs à suivre lors de ce déplacement au Havre. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Ajax Amsterdam, le joueur de 21 ans a réalisé une entrée en jeu décisive lundi face à l’Olympique Lyonnais (2-0). Lancé à la 57e minute par Luis Enrique, il a d’abord délivré une passe décisive à Senny Mayulu sur l’ouverture du score (72e), avant d’inscrire son premier but sous le maillot parisien d’une belle frappe du pied droit (84e). Une prestation remarquée qui pourrait lui permettre de gagner du temps de jeu dans les prochaines semaines, alors que Khvicha Kvaratskhelia est indisponible pour plusieurs mois. Grâce à sa vitesse, sa percussion et sa capacité à éliminer en un contre un, Godts pourrait faire très mal à une défense havraise en grande difficulté depuis le début de la saison.

Notre pronostic pour Le Havre – PSG

Cette rencontre entre Le Havre et le Paris Saint-Germain oppose deux équipes aux trajectoires totalement opposées depuis le début de la saison. D’un côté, le HAC occupe la dernière place du classement avec seulement deux points et n’a toujours pas remporté le moindre match. De l’autre, le PSG vient de prendre seul les commandes de la Ligue 1 et traverse une période particulièrement impressionnante, avec huit victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Les Normands abordent ce rendez-vous dans une situation délicate. Après huit journées, les hommes de Didier Digard affichent un bilan de deux matchs nuls et six défaites. Ils restent notamment sur quatre revers consécutifs en championnat, dont le dernier dimanche face à l’Olympique de Marseille (4-3). Malgré une prestation offensive encourageante au Vélodrome, les Havrais ont une nouvelle fois montré leurs limites défensives. Des difficultés qui pourraient leur coûter très cher face à l’une des attaques les plus redoutables du championnat.

Le PSG possède en effet de nombreux arguments pour faire la différence. Les hommes de Luis Enrique ont inscrit au moins deux buts lors de leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues et semblent avoir retrouvé une efficacité offensive remarquable. Leurs récents succès face à Manchester City (4-2) et au FC Barcelone (4-2) en Ligue des Champions témoignent notamment de leur capacité à se procurer de nombreuses occasions, même face aux meilleures défenses européennes.

Les Parisiens devront toutefois se méfier d’une formation havraise qui n’a plus grand-chose à perdre. Malgré leurs mauvais résultats, les Normands ont démontré face à l’OM qu’ils étaient capables de se montrer dangereux offensivement. Avec Joshua Maja en pointe, le HAC pourrait notamment chercher à exploiter les espaces dans le dos de la défense parisienne. Les absences de Marquinhos et de plusieurs autres cadres pourraient également constituer une opportunité pour les hommes de Didier Digard.

Mais l’écart de niveau entre les deux formations semble trop important pour envisager une véritable surprise. Le PSG possède une qualité technique, une maîtrise collective et une profondeur d’effectif largement supérieures à celles de son adversaire. Même en cas de rotation, Luis Enrique devrait pouvoir aligner une équipe compétitive, capable de monopoliser le ballon et de multiplier les situations dangereuses.

Enfin, les confrontations récentes entre les deux clubs renforcent le statut de grand favori du PSG. Les Parisiens ont remporté cinq de leurs six derniers matchs face au HAC, dont les quatre derniers. Une domination qui pourrait se poursuivre vendredi, d’autant que les Havrais n’ont toujours pas trouvé la solution pour décrocher leur première victoire de la saison.

Les cotes de Le Havre – PSG

Pari Cote Victoire du Havre 10,50 Match nul 7,25 Victoire du PSG 1,22

Notre pronostic : victoire du PSG, cotée à 1,22

Nous misons sur une victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Havre. Les Parisiens semblent avoir retrouvé leur meilleur niveau depuis plusieurs semaines et abordent cette rencontre avec une confiance maximale. Leur série de huit victoires consécutives toutes compétitions confondues contraste fortement avec les difficultés rencontrées par les Normands, toujours à la recherche de leur premier succès en championnat.

Le HAC pourrait néanmoins tenter de résister en adoptant une organisation défensive compacte et en exploitant les contre-attaques. Les hommes de Didier Digard ont notamment montré face à l’OM qu’ils étaient capables de trouver le chemin des filets, même contre des adversaires supérieurs sur le papier. Mais leurs nombreuses absences défensives et leur manque de régularité risquent de peser lourd face à la puissance offensive parisienne.

Malgré un calendrier chargé et seulement quatre jours de récupération après leur victoire contre l’OL, les hommes de Luis Enrique possèdent suffisamment de ressources pour maîtriser cette rencontre. Nous imaginons donc une domination assez nette du PSG, qui pourrait rapidement prendre l’avantage avant de creuser l’écart en seconde période. Face à une équipe havraise en manque de confiance, les Parisiens devraient également être capables de préserver leur cage inviolée.

Notre score : Le Havre 0-3 PSG