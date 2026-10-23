En cas de report du choc entre le PSG et l’OL, la LFP songe à décaler le match entre l’OM et Le Havre programmé ce dimanche à 17h15.

Le calendrier de la Ligue 1 pourrait connaître un changement de dernière minute. Alors que le choc entre le PSG et l’OL pourrait être reporté de dimanche à lundi soir en raison de manifestations, la LFP étudierait une nouvelle programmation pour l’OM-Le Havre, prévu dimanche à 17h15 au Vélodrome.

L’OM et Le Havre consultés par la LFP

Selon L’Équipe, la LFP a commencé à étudier plusieurs scénarios afin d’adapter le programme du week-end. Parmi les pistes envisagées figure le déplacement de la rencontre entre Marseille et Le Havre à 20h45 dimanche soir.Pour envisager ce changement, la LFP aurait sondé les deux clubs concernés afin de connaître leur position. L’objectif serait de réorganiser la programmation en fonction de l’éventuel report du choc entre le PSG et l’OL.

Interrogé sur cette possibilité après la défaite marseillaise contre Sturm Graz (0-1) en Ligue Europa, Bruno Genesio a indiqué qu’un changement d’horaire ne bouleverserait pas la préparation sportive de son équipe. « Nous concernant, ce ne serait pas un problème dans la préparation du match. Cela ne changera pas grand-chose par rapport à l’horaire initial », a expliqué l’entraîneur de l’OM. Le technicien a néanmoins soulevé une autre difficulté : les conséquences pour les supporters qui avaient organisé leur dimanche en fonction de l’horaire initial.

Les supporters de l’OM au cœur des préoccupations

Bruno Genesio a insisté sur les contraintes que ce changement pourrait imposer au public. Certains supporters ont peut-être prévu leur déplacement au Vélodrome en fonction du coup d’envoi fixé à 17h15. Un passage à 20 h 45 pourrait donc compliquer leur organisation. « C’est plus par rapport à nos supporters, des gens avaient prévu de venir à un horaire, ils avaient peut-être des choses prévues ce soir-là, ils ne pourront peut-être pas se rendre au Vélodrome », a-t-il souligné, estimant que c’est surtout sur ce point que le changement pourrait gêner le club. Pour l’OM, l’enjeu dépasse ainsi la seule préparation sportive.

Une modification tardive de l’horaire pourrait avoir des répercussions concrètes sur les déplacements et la disponibilité des supporters. À ce stade, le déplacement d’OM-Le Havre à 20h45 reste une hypothèse. Le club marseillais serait encore en réflexion, tandis que l’accord du HAC serait également nécessaire. Même si les deux formations acceptaient ce nouvel horaire, la programmation devrait encore être validée par les autorités compétentes. Les supporters marseillais doivent donc attendre une confirmation officielle avant de modifier leurs plans. Le coup d’envoi reste annoncé à 17h15 tant qu’aucune décision définitive n’a été communiquée.