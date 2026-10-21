PSG – OL : le verdict est déjà tombé pour le report du match !

Initialement prévu ce dimanche, le choc entre le PSG et l’OL devrait finalement être reporté au lundi, en pleine cérémonie du Ballon d’Or 2026.

Initialement programmé ce dimanche (20h45) au Parc des Princes, le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, comptant pour la huitième journée de Ligue 1, ne devrait finalement pas se disputer à la date prévue. Alors que la tenue de cette affiche était menacée depuis plusieurs heures pour des raisons de sécurité, un nouveau rebondissement vient de se produire. Selon les informations de L’Équipe, la rencontre entre le PSG et l’OL devrait être reportée au lundi 26 octobre, à la demande de la préfecture de police de Paris.

PSG – OL devrait finalement se jouer lundi soir !

Ce changement de programmation serait directement lié aux importantes contraintes sécuritaires attendues ce week-end dans la capitale. De nouvelles manifestations sont notamment prévues samedi et dimanche, nécessitant une forte mobilisation des forces de l’ordre. Dans ce contexte, la préfecture de police de Paris aurait demandé à la Ligue de Football Professionnel (LFP) de décaler le choc entre les hommes de Luis Enrique et ceux de Paulo Fonseca. Toujours selon L’Équipe, PSG – OL devrait ainsi se disputer lundi à 20h45, soit 24 heures après son horaire initial. Pour l’heure, cette nouvelle programmation reste toutefois à officialiser par les instances compétentes.

PSG – OL en même temps que le Ballon d’Or ?

Et ce possible report entraînerait une situation pour le moins insolite. En effet, le choc entre le PSG et l’OL se déroulerait en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or 2026, prévue ce lundi 26 octobre à Londres. Une coïncidence qui rappelle forcément le scénario vécu par les Parisiens la saison dernière. En septembre 2025, le Classique entre l’Olympique de Marseille et le PSG avait déjà été reporté du dimanche au lundi en raison des mauvaises conditions météorologiques dans la cité phocéenne. La rencontre s’était alors disputée au même moment que la cérémonie du Ballon d’Or, marquée par le sacre d’Ousmane Dembélé. Un an plus tard, le PSG pourrait donc connaître exactement la même situation, cette fois face à l’OL.